Από σήμερα, αυστηρότεροι κανόνες στη Βάδη-Βυρτεμβέργη

Η Βάδη-Βυρτεμβέργη καταργεί το 2G για τους νέους-αυστηρότεροι κανόνες από την Τετάρτη 24.11.2021

Τα μέτρα της πανδημίας για τους μαθητές δεν θα αυστηροποιηθούν δραστικά στα νοτιοδυτικά της χώρας τελικά-αντίθετα με τις φήμες για εφαρμογή τέτοιου μέτρου. Για τους ενήλικες, ο νέος κανονισμός κατά της πανδημίας βασίζεται στο 2G plus.

Τι είναι το 2G plus;

Το 2G plus σημαίνει ότι μόνο άτομα που είναι πλήρως εμβολιασμένα ή έχουν αναρρώσει από λοίμωξη COVID-19 και που έχουν επίσης υποβληθεί γρήγορα σε τεστ επιτρέπεται να παρευρεθούν σε μια εκδήλωση ή σε μια τοποθεσία . Το «συν» σημαίνει το γρήγορο τεστ στο οποίο πρέπει να υποβληθούν οι εμβολιασθέντες και τα άτομα που αναρρώνουν. Τα μη εμβολιασμένα άτομα δεν επιτρέπονται στο 2G plus.

Στον κανόνα 3G plus , ωστόσο, το “συν” σημαίνει ότι τα μη εμβολιασμένα άτομα έχουν πρόσβαση μόνο με ένα τρέχον τεστ PCR.

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σήμερα Τρίτη, πρόκειται να ψηφιστεί οριστικά το νέο κρατικό διάταγμα.

Βασικά στοιχεία είναι ένα νέο επίπεδο συναγερμού ΙΙ και πολυάριθμες αυστηροποιήσεις για τους ανεμβολίαστους, σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους. Το νέο διάταγμα θα τεθεί επίσημα σε ισχύ την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την εισαγωγή κανονισμών 2G για τους νέους 12 έως 17 ετών. Αυτό επιβεβαιώθηκε από κυβερνητικούς κύκλους.

Ποια μέτρα ισχύουν στα κρατίδια της Γερμανίας;

Μέχρι και την Παρασκευή, είχε υποτεθεί ότι οι κανόνες 2G θα επεκτείνονταν στους εφήβους, οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλλουν rapid τεστ ή τεστ PCR, τα οποία είναι απαραίτητα σε πολλούς τομείς της ζωής, λόγω των τεστ που διεξάγονται τακτικά στα σχολεία.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν εικασίες περί του αντιθέτου, και σε σχέση με την προσφορά εμβολιασμού που έγινε από το καλοκαίρι για τους νέους 12 έως 17 ετών.

Αλλά προφανώς τα υπουργεία δεν θέλησαν να ακολουθήσουν αυτή την οδό εκείνη την εποχή, η οποία θα είχε επίσης τεράστιες συνέπειες για την εξωσχολική συμμετοχή των μαθητών σε συλλόγους και άλλους φορείς.

Ωστόσο, λέγεται στους κυβερνητικούς κύκλους ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποκλειστεί σε μελλοντικούς σχεδιασμούς.

Τώρα, ως πρώτο βήμα, δεν υπάρχει πλέον εξαίρεση για τους νέους κάτω των 18 ετών στο επίπεδο συναγερμού ΙΙ κατά την είσοδο σε ντίσκο και κλαμπ- το 2G plus ισχύει και για αυτούς-με άλλα λόγια, ισχύει ο ακόλουθος κανόνας: εμβολιασμένοι ή αναρρώσαντες, αλλά που έχουν υποβληθεί σε τεστ.

Το περιεχόμενο του νέου διατάγματος βασίζεται στον νέο νόμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την προστασία από τις λοιμώξεις. Τις προηγούμενες ημέρες, η πολιτεία είχε ήδη θέσει τις βάσεις για την αυστηροποίηση των περιορισμών για τους ανεμβολίαστους.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, θα υπάρξουν οπωσδήποτε περιορισμοί χωρητικότητας για τις εκδηλώσεις, τόσο ανώτατα όρια ατόμων (μέγιστο 25.000 άτομα) όσο και ποσοστιαίοι περιορισμοί.

Υπάρχουν επίσης σχέδια για περαιτέρω αυστηροποίηση σε ένα νέο επίπεδο συναγερμού ΙΙ. Πρέπει να εφαρμόζεται από ένα ποσοστό νοσηλείας άνω του 6 και από περισσότερες από 450 κατειλημμένες κλίνες εντατικής θεραπείας.

Ωστόσο, τα όρια αυτά δεν είναι ακόμη οριστικά. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι σαφές ότι με το νέο επίπεδο συναγερμού II, το 2G plus ισχύει για εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους, για τις χριστουγεννιάτικες αγορές, για την πρόσβαση σε ντίσκο, κλαμπ και παρόμοια μαγαζιά, καθώς και για υπηρεσίες που σχετίζονται με το σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικούς κύκλους, ο κύκλος των εκδηλώσεων για τις οποίες απαιτείται το 2G plus μπορεί να επεκταθεί. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί οριστικά αν αυτός ο κανόνας 2G plus θα ισχύει και για τις επισκέψεις στα κομμωτήρια.

Το προηγούμενο επίπεδο συναγερμού ισχύει από την περασμένη Τετάρτη, το όριο για το οποίο είναι 390 ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα όρια για το νέο επίπεδο συναγερμού II έχουν σχεδόν επιτευχθεί ή έχουν ήδη ξεπεραστεί.

2G plus σημαίνει ότι εκτός από τον εμβολιασμό και την κατάσταση ανάρρωσης, πρέπει να προσκομιστεί και πιστοποιημένο rapid τεστ κορωνοϊού.

Για τα hotspots, θα υπάρξουν στο μέλλον περιορισμοί εξόδου για μη εμβολιασμένα άτομα σε περιοχές με τα υψηλότερο δείκτη επίπτωσης (άνω του 500) μεταξύ 9 μ.μ. και 5 π.μ. της επόμενης ημέρας. Προηγουμένως, το όριο εδώ ήταν 600.

