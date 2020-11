Ίχνη κορονοϊού σε κατεψυγμένες γαρίδες από τη Σαουδική Αραβία

Ίχνη κορονοϊού εντοπίστηκαν χθες στη συσκευασία μιας παρτίδας γαρίδων που εισήχθησαν από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό μια δυτική κινεζική πόλη, τη Λαντζού.

Η Δημοτική Υγειονομική Επιτροπή της Λαντζού ανέφερε σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ότι χθες βρέθηκε θετικό ένα δείγμα στο εσωτερικό τμήμα της συσκευασίας εισαγόμενων κατεψυγμένων γαρίδων από τη Σαουδική Αραβία και ότι η συσκευασία αυτή είχε περάσει από τον τελωνειακό έλεγχο στην παράκτια πόλη Τιανζίν.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης κατεψυγμένων προϊόντων στην Λαντζού, όπου εντοπίστηκε το θετικό δείγμα, έκλεισαν προσωρινά, όλοι οι υπάλληλοι του εργοστασίου υποβλήθηκαν σε τεστ για κορωνοϊό, όλες οι συσκευασίες τροφίμων σφραγίστηκαν και εντοπίστηκαν όλες εκείνες που είχαν διατεθεί στην αγορά, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι γαρίδες είχαν αγοραστεί από την εταιρεία Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co Ltd, είχαν εισέλθει στη χώρα στις 21 Οκτωβρίου και είχαν φθάσει στην Λαντζού στις 8 Νοεμβρίου. To θετικό δείγμα στην Λαντζού έρχεται μετά τον εντοπισμό του ιού, χθες, στη συσκευασία μιας παρτίδας κατεψυγμένου μοσχαρίσιου κρέατος από την Βραζιλία στην Ουχάν και στη συσκευασία μοσχαρίσιου κρέατος από την Αργεντινή στις επαρχίες Σαντόνγκ και Τσιανγκσού αυτή την εβδομάδα.

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη εισαγωγός χώρα μοσχαρίσιου κρέατος και οι χώρες από τις οποίες το προμηθεύεται είναι συνήθως η Βραζιλία και η Αργεντινή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει ότι ο κίνδυνος να μολυνθεί κάποιος από κορωνοϊό σε κατεψυγμένα τρόφιμα είναι μικρός, αλλά η Κίνα έχει επανειλημμένως σημάνει συναγερμό έχοντας εντοπίσει τον ιό σε εισαγόμενα κατεψυγμένα τρόφιμα και έχει επιβάλει απαγορεύσεις στις εισαγωγές.

Πηγή: ΕΡΤ

