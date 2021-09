Αλλαγές στο προεδρείο του ΕΛΓΟ “Δήμητρα”

Στη θέση της αντιπρόεδρου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τοποθετείται με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού η Γεωργία Μπόκα.

Παράλληλα, στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τοποθετείται ο κ. Αλέξανδρος Κουρής.

Η κ. Γεωργία Μπόκα είναι στέλεχος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, πτυχιούχος του ΕΑΠ, με μεταπτυχιακό τίτλο στις «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων». Έχει διατελέσει σύμβουλος του πρώην υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και αντινομάρχης Αιτωλοακαρνανίας. Ο κ. Αλέξανδρος Κουρής είναι παραγωγός-ζυθοποιός, ιδρυτής της ζυθοποίας «Νήσος». Είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας, Deere College (Bachelors of Science in Business Administration, Marketing) και του Chartered Institute of Marketing (CIM). Έχει επίσης ολοκληρώσει με επιτυχία εκπαίδευση Διοίκησης Επιχειρήσεων στο INSEAD και έχει Δίπλωμα Ζυθοποιίας και Βυνοποίησης από το Πανεπιστήμιο KU LEUVEN του Βελγίου.

Ο ΥΠΑΑΤ συνεχάρη τόσο την Αντιπρόεδρο κα Μπόκα, όσο και το μέλος του Δ.Σ κ. Κουρή και τους ευχήθηκε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο τους στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

