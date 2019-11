Νέα διοίκηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των σχετικών αποφάσεων, αναλαμβάνει η νέα διοίκηση στον οργανισμό πληρωμών.

Πρόεδρος είναι ο Γρηγόρης Βάρρας και αντιπρόεδροι ο Δημήτρης Μελάς και ο Πέτρος Τζαβέλλας. Εκπρόσωπος των αγροτών, όπως προβλέπεται από το Νόμο, στο ΔΣ ορίστηκε ο Ρεθυμνιώτης Γιάννης Γλεντζάκης, πολύπειρος συνεταιριστής και κτηνοτρόφος. Επίσης στο ΔΣ συμμετέχει και ως εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Φραγκίσκος Μαχλέρας.

Παράλληλα, με έτερη απόφαση παύεται από τα καθήκοντά του ως Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, ο Γρηγόρης Μαλάμης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση:

Ορίζουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., ως εξής:

α) Toν Γρηγόριο Βάρρα του Νικολάου, Αναπληρωτή Καθηγητή Γεωπονικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 110782, ως Πρόεδρο.

β) Τον Δημήτριο Μελά του Σταύρου, Κτηνίατρο, πτυχιούχο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 023296, ως Αντιπρόεδρο.

γ) Τον Πέτρο Τζαβέλλα του Αριστοτέλη, Οικονομολόγο – Σύμβουλο Επιχειρήσεων, πτυχιούχο του “State University of New York at Stony Brook New York-U.S.A.”, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 039157, ως Αντιπρόεδρο.

δ) Τον Απόστολο Λαμπρόπουλο του Σωτηρίου, Οικονομολόγο, υπάλληλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Αθηνών, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 082748, ως Γενικό Διευθυντή. 4408 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 975/19.11.2019

Η παρουσίαση της νέας διοίκησης από το ΥπΑΑΤ μάλλον θα γίνει την επόμενη εβδομάδα

ε) Την Παναγιώτα Κούσουλα του Δημητρίου, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με Α.Δ.Τ. Φ 339189, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της, την Χριστίνα Σίφωνα του Γεωργίου, υπάλληλο, εκπρόσωπο του ιδίου Υπουργείου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 504768.

στ) Τη Σοφία Σπεντζάρη του Ιωάννη, υπάλληλο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 552999, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Σοφολόγη, του Θωμά, Γεωπόνο, εκπρόσωπο του ιδίου Υπουργείου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 278362.

ζ) Τον Ιωάννη Γλεντζάκη του Ιωσήφ, Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης, εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 474952, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Μπούζιο του Ιωάννη, Αγρότη, εκπρόσωπο του ιδίου Υπουργείου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 869729.

η) Τον Ευθύμιο Σπυρίδη του Παύλου, Γεωλόγο, Α’ Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), με Α.Δ.Τ. Λ 418319, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Στέφανο Δελέπογλου του Ανέστη, Κτηνίατρο, εκπρόσωπο του ιδίου Επιμελητηρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 392622.

θ) Τον Φραγκίσκο Μαχλέρα του Περικλή, εκπρόσωπο των εργαζομένων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 606995, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον εκπρόσωπο των ιδίων εργαζομένων που θα αναδειχθεί ύστερα από αρχαιρεσίες στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

