Έλληνες της Μελβούρνης: Πάνω από $ 45.000 για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας

Στο πλευρό των πληγέντων μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της Θεσσαλίας, βρίσκεται η ομογένεια, με τα μέλη του Συλλόγου Ελασσόνας «Ο Νικοτσάρας»

στην Μελβούρνη να πραγματοποιεί έρανο. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώθηκε το ποσό των 46.170 δολαρίων.

«Είμαστε οι πρώτοι από ολόκληρο τον απόδημο Ελληνισμό, που όχι μόνο ξεκινήσαμε τον έρανο αλλά και οι πρώτοι που στέλνουμε αμέσως τα χρήματα χωρίς καθυστέρηση», ανέφερε ο ταμίας του Συλλόγου Ελασσόνας «Ο Νικοτσάρας», κ. Γιάννης Καραβέντζας στην ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης «Νέος Κόσμος».

«Ο κόσμος της Μελβούρνης έστειλε συγκινητικό μήνυμα αλληλεγγύης στους συμπατριώτες μας»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελασσόνας «Ο Νικοτσάρας» Θανάσης Σακελλάρης ζήτησε συγνώμη από τους πολυάριθμους συμπάροικους που προσπαθούσαν να τηλεφωνήσουν την ημέρα του Εράνου και η γραμμή ήταν κατειλημμένη από τα πολλά εισερχόμενα τηλεφωνήματα.

«Κάναμε λάθος εκτίμηση. Δεν κάναμε την ανάλογη προετοιμασία και δεν προσθέσαμε δυο ακόμα τηλεφωνικές γραμμές -λόγω του κόστους- έτσι ώστε να μην χάνουμε κανένα εισερχόμενο τηλεφώνημα. Στις συνεδριάσεις που κάναμε λέγαμε ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια και ο κόσμος δυσκολεύεται οικονομικά. Μετά υπολογίσαμε ότι η παροικία είναι κουρασμένη από τους πολλούς εράνους που γίνονται και δεν θέλαμε να κάνουμε περιττά έξοδα προσθέτοντας και άλλες τηλεφωνικές γραμμές», είπε και πρόσθεσε:

«Στις συνεδριάσεις εκτιμούσαμε ότι αν πιάναμε τις 20 χιλιάδες θα είμασταν ευχαριστημένοι. Οι πιο αισιόδοξοι υπολόγιζαν ότι θα πιάναμε τις 35 χιλιάδες! Δεν υπολογίσαμε όμως τη γενναιοδωρία της ελληνικής παροικίας που παρ’ όλες τις προαναφερόμενες δυσκολίες, ο κόσμος συνειδητοποίησε το μέγεθος της καταστροφής και έστειλε συγκινητικό μήνυμα αλληλεγγύης στους συμπατριώτες μας που τα έχασαν όλα από τις καταστροφικές πλημμύρες».

Με ανακοίνωσή τους, ο Σύλλογος Ελασσόνας «Ο Νικοτσάρας» καλεί τους συμπαροίκους από την Αυστραλία που θέλουν να προσφέρουν, να κάνουν την προσφορά τους απευθείας στην Τράπεζα και στον λογαριασμό της Commonwealth Bank μέχρι την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου που θα ολοκληρωθεί ο Έρανος. ΒSB: 06 3121- Account number 10182223-CENTRAL UNION OF ELASSONA[For the floods in Greece

Τέλος, όπως δήλωσε η Γραμματέας του Συλλόγου Έφη Μπελάγια, ήδη έστειλαν τα 20.000 δολάρια στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λάρισας και θέλουν να στείλουν και τα υπόλοιπα έγκαιρα γιατί κατανοούν πως οι ανάγκες του κόσμου είναι τεράστιες.

