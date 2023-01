Έπνιξε τα δύο παιδιά της και προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Χαροπαλεύει το τρίτο

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα μωρό μόλις 7 μηνών στις ΗΠΑ μετά από την προσπάθεια της μητέρας του να το πνίξει με τα ίδια της τα χέρια…

Η μητέρα του εξάλλου είχε προηγουμένως σκοτώσει τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ η 32χρονη Lindsay Clancy στραγγάλισε την 5χρονη κόρη της, Cora, και τον 3χρονο γιο της, Dawson, πριν προσπαθήσει να σκοτώσει και το 7 μηνών αγοράκι της μέσα στο σπίτι τους στο Duxbury της Βοστώνης. Όταν πλέον βεβαιώθηκε ότι κανένα παιδί δεν έδειχνε σημάδια ζωής, έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή της.

Την αστυνομία ενημέρωσε ο πατέρας της οικογένειας λέγοντας πως η σύζυγός του έπεσε από το μπαλκόνι. Όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο «εντόπισαν τρία παιδιά στο σπίτι κάτω των πέντε ετών αναίσθητα, με εμφανή σημάδια σοβαρού τραύματος», περιέγραψε ο εισαγγελέας. Οι αρχές γρήγορα διαπίστωσαν πως το βρέφος ζούσε ακόμα και το μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπως μεταφέρθηκε και η μητέρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Κλάνσι, που εργαζόταν ως νοσοκόμα, δεν αποκλείεται να πάσχει από επιλόχειο κατάθλιψη… Γείτονες περνούν από το σημείο και αφήνουν λουλούδια…

A memorial outside the home where a five and three-year-old were killed and a seven-month-old was critically injured continues to grow.

The @PlymouthCtyDAO says they plan on charging their mother, Lindsay Clancy, with the murder of her children. #wcvb pic.twitter.com/BfNVOdGlfR

