Αλάσκα: Επέζησε μετά από μια εβδομάδα συνεχόμενων επιθέσεων από αρκούδα γκρίζλι

Ένας άνδρας στην Αλάσκα διασώθηκε, τραυματισμένος αλλά ζωντανός, μετά από επανειλημμένες επιθέσεις που δέχτηκε από αρκούδα γκρίζλι

η οποία συνέχιζε να επιστρέφει στην απομονωμένη καλύβα του στην ερημιά, από την οποία δεν είχε κανένα τρόπο να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο.

Η δοκιμασία του ανώνυμου ανθρώπου, την απίστευτη ιστορία του οποίου έφεραν στο φως της δημοσιότητας οι New York Times , οι οποίοι περιέγραψαν την ιστορία ως «ένα εβδομαδιαίο μαρτύριο που θα μπορούσε να γίνει σίκουελ της ταινίας ″Η Επιστροφή″ (The Revenant)».

Το μαρτύριο του τελείωσε όταν ένα ελικόπτερο της αμερικανικής ακτοφυλακής που περνούσε τυχαία, εντόπισε τον άντρα να ζητάει με χειρονομίες απεγνωσμένα βοήθεια και να γράφει SOS και «Βοηθήστε με» στην οροφή της καλύβας του.

Ο άτυχος πρωταγωνιστής, ηλικίας περίπου 50-60 ετών, ήταν μόνος του σε μια βάση εξόρυξης περίπου 40 μίλια μακριά από την απομονωμένη πόλη Νομ, όταν ήρθε τετ α τετ με την αρκούδα, η οποία του επιτέθηκε και τον έσυρε σε ένα ποτάμι.

Ο άνδρας, ο οποίος έφερε πάνω του πιστόλι, κατάφερε να ξεφύγει, αλλά δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις για περίπου μια εβδομάδα. Οπως είπε, η αρκούδα συνέχισε να πηγαίνει στην καλύβα του κάθε βράδυ, με αποτέλεσμα να μην έχει κοιμηθεί καθόλου.

Για καλή του τύχη εντοπίστηκε όταν ένα ελικόπτερο άλλαξε ελαφρώς την πορεία του για να αποφύγει κάποια σύννεφα.

«Δεν συναντάμε πραγματικά ανθρώπους στη μέση του πουθενά», δήλωσε ο εκ των πιλότων. «Όταν τον είδαμε ήταν πεσμένος στα γόνατά του, κουνώντας μια λευκή σημαία».

Το ελικόπτερο βρισκόταν καθοδόν από το Κοτζέμπουε προς το Νομ, μεταφέροντας επιστήμονες που αναζητούσαν νεκρές φάλαινες, θαλάσσιους ίππους και φώκιες κατά μήκος της ακτής.

Ο άντρας αναρρώνει τώρα σιγά-σιγά, από την πρωτοφανή δοκιμασία που πέρασε.

Οι αρκούδες γκρίζλι έχουν αυξήσει τις επιθέσεις σε ανθρώπους στην αμερικανική δύση καθώς τα ομοσπονδιακά προστατευμένα ζώα επεκτείνονται σε νέες περιοχές και ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν εκεί αυξάνεται.

Ένας ποδηλάτης σκοτώθηκε από μια αρκούδα στη Μοντάνα τον Ιούλιο ενώ ένας ξεναγός έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο, όταν ψάρευε κατά μήκος των συνόρων του εθνικού πάρκου Yellowstone στη νοτιοδυτική Μοντάνα.

