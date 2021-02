Αμερικανίδα βουλευτής με μάσκα «Μολών Λαβέ»!

H βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, εθεάθη τις προάλλες με μάσκα που έγραφε «MOLON LABE» προκαλώντας αντιδράσεις

τόσο εντός όσο και εκτός ΗΠΑ για τις στυλιστικές της επιλογές οι οποίες στιγματίζουν γεγονότα με αρνητικό πρόσημο σε μία προσπάθεια από την ίδια να στηρίξει τον Τραμπ.

Η Γκριν φόρεσε -και διατυμπάνισε πως φοράει- μία μάσκα με την περίφημη απάντηση του βασιλιά Λεωνίδα της Σπάρτης στους κήρυκες του βασιλιά των Περσών, Ξέρξη, όταν αυτός ζήτησε την παράδοση των όπλων των αμυνομένων Ελλήνων στις Θερμοπύλες το 480 π.Χ. Πέραν του ότι αποτελεί αφορμή για γέλιο το γεγονός πως επέλεξε την λατινική γραφή για την αποτύπωση της ιστορικής ρήσης μέσω της οποίας αυτό που διαβάζει ο μέσος Αμερικανός είναι… «μόλον λέιμπ», προκύπτουν και άλλα ζητήματα.

Ένα από αυτά είναι η εργαλειοποίηση της ελληνικής ιστορίας σε μία προσπάθεια να προωθηθεί μία ακροδεξιά ατζέντα που λίγη επαφή έχει και με την ίδια την πραγματικότητα αφού αυτό συμβαίνει από μία υποστηρίκτρια της θεωρίας του QAnon. Η βυζαντινολόγος-ιστορικός και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ μιλώντας στην Καθημερινή σημειώνει χαρακτηριστικά πως «πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο δεν αξίζει να δώσει κανείς έκταση. Διαχρονικά η Αρχαία Ελλάδα ήταν και παραμένει ένα μεγάλο χωράφι πολιτισμού από το οποίο αντλούν επιχειρήματα και ιδανικά, συχνά διαστρεβλώνοντάς τα, δεξιοί και αριστεροί, φεμινιστές και αντιφεμινιστές και κάθε λογής ρεύματα».

Την οπτική αυτή, σημειώνουν στην ανάρτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν και αρκετοί από τους χρήστες του Twitter στην ανάρτησή της οι οποίοι σημειώνουν χαρακτηριστικά πως δεν έχουν πρόβλημα με την μάσκα αλλά με το πρόσωπο που την φοράει.

Το «Μολών Λαβέ» ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως είναι μία φράση, την οποία, προβάλλουν κατά κόρον οι ακροδεξιοί φανατικοί υποστηρικτές του λόμπι των όπλων, συμβάλλοντας κι άλλο στην υποβάθμιση του ιδεώδους που πρεσβεύει.

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν και τα… λέιζερ

Η εν λόγω βουλευτής, πάντως, είναι γνωστή συνωμοσιολόγος και -πιθανόν- γνωρίζει και η ίδια πως τα μηνύματα που στέλνει δεν απευθύνονται στον μέσο Αμερικανό αλλά σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Μόνο έτσι εξηγείται η υποστήριξή της σε θεωρίες τις οποίες οι ίδια διατυπώνει και μέσω Facebook, όπως αυτή που θέλει τις φωτιές στην Καλιφόρνια το 2018 να έχει πυροδοτήσει ένα… όπλο λέιζερ από το διάστημα.

I don’t think the Fake News Media likes my mask pic.twitter.com/qccB7f4Lur

-Marjorie Taylor Greene

