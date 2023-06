Ανασύρθηκαν τα συντρίμμια του Titan. Οι πρώτες εικόνες

Ανασύρθηκαν στην ξηρά τα πρώτα συντρίμμια από το υποβρύχιο Titan, που βυθίστηκε στον Ατλαντικό, κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, παρασύροντας στον θάνατο πέντε ανθρώπους.

Τα συντρίμμια περισυλλέγησαν από το πλοίο Horizon Arctic και μεταφέρθηκαν στον Καναδά με γερανούς.

Οι ερευνητές, όπως αναφέρει η Daily Mail κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν περίπου 10 κομμάτια από το υποβρύχιο.

Mangled debris from the Titan sub is hauled ashore in Canada https://t.co/1Jb9ys0kQ3 pic.twitter.com/vji1gWAxol

— Daily Mail US (@DailyMail) June 28, 2023

Την περασμένη Πέμπτη αποκαλύφθηκε ότι το υποβρύχιο είχε υποστεί μια «καταστροφική έκρηξη» και στόχος των Αρχών είναι να εντοπίσουν τα αίτια που οδήγησαν στην ενδόρρηξη του Titan ώστε να αποφευχθούν παρόμοια δυστυχήματα μελλοντικά.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, μέσω ενός απόρρητου συστήματος που διαθέτει, είχε «ακούσει» την έκρηξη του βαθυσκάφους και παρόλα αυτά δεν ειδοποίησε την αμερικανική ακτοφυλακή προκειμένου να μην αποκαλυφθεί το σύστημα ανίχνευσης που διαθέτει.

Σύμφωνα με το business insider, το σύστημα αυτό είναι πιθανότατα το Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβρύχιας Επιτήρησης (IUSS), ένα τμήμα του οποίου «ακούει» την υποθαλάσσια δραστηριότητα εδώ και δεκαετίες.

https://twitter.com/i/status/1674073144833835010

