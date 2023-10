Αναφορές για 500 νεκρούς από πυραυλικό χτύπημα σε νοσοκομείο της Γάζας

Σε τουλάχιστον 500 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση στο νοσοκομείο Αl-Ahli Arab Baptist Hospital, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα.

Εάν επιβεβαιωθεί, η επίθεση θα είναι μακράν η πιο θανατηφόρα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή από το 2008, γράφει το AP.

Το Al Jazeera μετέδωσε ότι πολλά από τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά. Υπάρχουν αναφορές και για επίθεση σε σχολείο.

Αναφορές για «λανθασμένη εκτόξευση ρουκέτας» από τη Χαμάς

Υπάρχουν αναφορές που υποστηρίζουν ότι το περιστατικό με τις μαζικές απώλειες στο νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας ήταν το αποτέλεσμα μιας λανθασμένης εκτόξευσης ρουκέτας από τη Χαμάς.

Ισραήλ: Ακόμα δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για την αναφερόμενη επίθεση σε νοσοκομείο

Ο στρατός του Ισραήλ δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με την αναφερόμενη επίθεση στο νοσοκομείο Αl-Ahli Arab Baptist Hospital στην πόλη της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Daniel Hagari, λέει ότι θα ενημερώσει μόλις έχει περισσότερες πληροφορίες.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα έκανε λόγο νωρίτερα για τουλάχιστον 300 «μάρτυρες», ενώ αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων έχει εγκλωβιστεί στα ερείπια. Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε πως διερευνώνται οι αναφορές για βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα. «Υπάρχουν πολλές ψευδείς αναφορές από τη Χαμάς», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο Αμπάς

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, κήρυξε τριήμερο πένθος μετά τη φερόμενη αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο Al-Ahli Arabi Baptist της Γάζας, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

AL Jazeera: Το νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας «καίγεται ακόμα»

Το νοσοκομείο Al-Ahli Arabi Baptist στην πόλη της Γάζας «καίγεται ακόμα» μετά την αναφερόμενη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, μετέδωσε το Al Jazeera.

Ένας δημοσιογράφος του Al Jazeera, που κάνει ρεπορτάζ επί τόπου, γράφει: «Η κατάσταση εδώ είναι πραγματικά καταστροφική. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων. Ιατρικές ομάδες προσπαθούν να απομακρύνουν τα θύματα, αλλά υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός θυμάτων σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας».

Η Χαμάς κάνει λόγο για «έγκλημα γενοκτονίας»

Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση στο κανάλι της στο Telegram για την αναφερόμενη επίθεση σε νοσοκομείο, από την οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους της, έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι. Έκανε λόγο για «φρικτή σφαγή» και «έγκλημα γενοκτονίας».

Τα περισσότερα θύματα στο νοσοκομείο είναι εκτοπισμένες οικογένειες, ασθενείς, παιδιά και γυναίκες, ανέφερε. «Αυτό αποκαλύπτει επίσης την αμερικανική και δυτική υποστήριξη σε αυτή την εγκληματική κατοχή», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η διεθνής κοινότητα και οι αραβικές και ισλαμικές χώρες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επέμβουν άμεσα, τώρα και όχι αύριο… για να σταματήσουν την αλαζονεία της κατοχής και του φασιστικού στρατού της και να την καταστήσουν υπεύθυνη για τη γενοκτονία που διαπράττει για ενδέκατη συνεχή ημέρα στην ήδη αποκλεισμένη περιοχή».

Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα: «Άνευ προηγουμένου» η ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας

Η επίθεση στο νοσοκομείο είναι η πιο θανατηφόρα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή από το 2008, είπε η Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα, σύμφωνα με το AL Jazeera.

«Η σφαγή στο νοσοκομείο al-Ahli δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία μας. Ενώ γίναμε μάρτυρες τραγωδιών σε προηγούμενους πολέμους και ημέρες, αλλά αυτό που συνέβη απόψε ισοδυναμεί με γενοκτονία», είπε ο εκπρόσωπος Μαχμούντ Μπασάλ.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι βρίσκουν καταφύγιο σε νοσοκομείο- Παλαιστινιακός Ερυθρός Σταυρός

Ο Παλαιστινιακός Ερυθρός Σταυρός έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει τα επακόλουθα του χτυπήματος στο νοσοκομείο της Γάζας.

Είπε ότι «χιλιάδες εκτοπισμένοι άνθρωποι» διέμεναν εκεί. Ο Καναδός πρωθυπουργός Τριντό λέει ότι οποιαδήποτε επίθεση σε νοσοκομείο είναι παράνομη

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τριντό, ερωτηθείς για το ισραηλινό χτύπημα σε νοσοκομείο, λέει ότι τα νέα που έρχονται από τη Γάζα είναι συγκλονιστικά-«είναι φρικτό, απαράδεκτο», είπε.

