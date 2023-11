Αρμενία: Έκρηξη σε κτίριο πανεπιστημίου. Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε πανεπιστημιακό κτίριο στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, το Γιερεβάν, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου και τον τραυματισμό άλλων τριών, σύμφωνα με τις αρχές.

Το υπουργείο Εσωτερικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του κτιρίου του τμήματος χημείας του κρατικού πανεπιστημίου του Γιερεβάν.

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα τρία νοσηλεύονται με εγκαύματα και άλλους τραυματισμούς, δήλωσαν αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας, προσθέτοντας ότι ο ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της έκρηξης.

