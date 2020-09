Μετρό Νέας Υόρκης: Νεαρός προσπαθεί να βιάσει 25χρονη στην αποβάθρα

Ένα σοκαριστικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το NYPD. Στο βίντεο κατεγράφη η προσπάθεια ενός άνδρα να βιάσει μια 25χρονη



σε αποβάθρα του μετρό της Νέας Υόρκης.

Οι αστυνομικοί της Νέας Υόρκης, ταυτοποίησαν, εντόπισαν, κυνήγησαν και τελικά συνέλαβαν τον Τζόσε Ρέγιες, κάτοικο του Μπρονξ, χθες το μεσημέρι. Ο νεαρός άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού, της επίθεσης και της παρενόχλησης.

Ο επικεφαλής των ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νεάς Υόρκης, Ροντέν Χάρισον, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε το πρόγραμμα αναγνώρισης προσώπου του NYPD για να αναγνωρίσει τον δράστη, το πρόσωπο του οποίου είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας και περαστικών. Το πρόγραμμα ταίριαξε την εικόνα του δράστη με το πρόσωπο του Ρέγιες, από μια εικόνα που υπήρχε στο αρχείο, λόγω παλαιότερες σύλληψής του.

Το θύμα, η 25χρονη γυανίκα, κατέθεσε ότι περίμενε το τρένο, όταν ο άνδρας που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο Ρέγιες, της επιτέθηκε, πλησιάζοντάς την και πετώντας την στο έδαφος. «Στη συνέχεια, έπεσε επάνω της και προσπάθησε να τη βιάσει, αλλά σταμάτησε όταν σχηματίστηκε πλήθος περαστικών γύρω του», δήλωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Βίντεο-σοκ από απόπειρα βιασμού στη Νέα Υόρκη

Αυτόπτες μάρτυρες τράβηξαν βίντεο με την απόπειρα βιασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα ούρλιαξε τραβώντας την προσοχή των περαστικών οι οποίοι στη συνέχεια με τις φωνές τους έδιωξαν τον δράστη.

We’re seeking the public’s help finding this man, wanted for attempted rape after this brazen and brutal sexual assault yesterday at the 63rd St / Lexington Ave station- Please call @NYPDTips at 800-577-TIPS with any information on his identity or if you witnessed this assault pic.twitter.com/MYbnW62GKS

— NYPD Transit (@NYPDTransit) August 30, 2020