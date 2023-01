Βραζιλία: Φανατικοί υποστηρικτές του Μπολσονάρου εισέβαλαν στο Κογκρέσο

Συναγερμός έχει σημάνει στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας Μπραζίλια, καθώς φανατικοί υποστηρικτές του πρώην ακροδεξιού προέδρου Ζάιχ Μπολσονάρου

έχουν κατακλύσει τη περιοχή γύρω από το Κογκρέσο, ενώ σύμφωνα με ξένα μέσα κάποιοι έχουν εισβάλει στο κτίριο.

Κάνοντας χρήση δακρυγόνων, η αστυνομία της Μπραζίλια προσπαθεί να απωθήσει τους εκατοντάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου της χώρας, οι οποίοι έχουν κατακλύσει την περιοχή γύρω από το Κογκρέσο, μία εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του αριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Η ζώνη γύρω από το Κογκρέσο είχε αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Ωστόσο, οι υποστηρικτές του Μπολσονάρου, που αρνούνται να αποδεχτούν την εκλογή του Λούλα στην προεδρία, κατάφεραν να διασπάσουν τον κλοιό. Δεκάδες από αυτούς σκαρφάλωσαν στη ράμπα του κτιρίου και ανέβηκαν μέχρι τη στέγη. Τα εντυπωσιακά πλάνα, που θυμίζουν την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, δείχνουν ένα πλήθος ανθρώπων να κατευθύνεται στο Κογκρέσο.

Στο κτίριο του Κογκρέσου στεγάζονται η Βουλή και η Γερουσία της Βραζιλίας. Διαδηλωτές κατέλαβαν επίσης την πρασιά γειτονικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου και του προεδρικού μεγάρου Πλανάλτο.

Ο Μπολσονάρου, που ηττήθηκε από τον Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, έφυγε από τη χώρα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και βρίσκεται στις ΗΠΑ. Βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Λούλα δεν βρίσκεται στη Μπραζίλια, αλλά στο Σάο Πάουλο.

URGENTE: Invasores quebram vidraças da chapelaria do Congresso e invadem a Câmara dos Deputados. Extremistas já estão no Salão Verde e nos anexos do prédio. Também houve invasão ao Palácio do Planalto. Presidente Lula não está no local. pic.twitter.com/lP91pLqTuf

— Renato Souza (@reporterenato) January 8, 2023