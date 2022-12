Βρετανία: Κατέληξε η 33χρονη που ποδοπατήθηκε σε συναυλία στο Λονδίνο

Δεν τα κατάφερε και έφυγε, τελικά, από τη ζωή μια 33χρονη, η οποία ποδοπατήθηκε σε συναυλία στο Brixton του Λονδίνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στη συναυλία του τραγουδιστή της Αφρο-ποπ Asake, όταν «μεγάλος αριθμός θαυμαστών», με βάση την ενημέρωση της μητροπολιτικής αστυνομίας, προσπάθησε να παραβιάσει την είσοδο για να εισέλθει στον χώρο της συναυλίας, η οποία τελικά ακυρώθηκε.

Άλλες δύο γυναίκες ηλικίας 21 και 23 ετών εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μεγάλο πλήθος να γεμίζει τον δρόμο έξω από την είσοδο της συναυλίας.

Σύμφωνα με την Daily Mirror, η συναυλία ακυρώθηκε υπό τις αποδοκιμασίες των θεατών, με τους οργανωτές να ανακοινώνουν από σκηνής: «3.000 άνθρωποι παραβίασαν τις πόρτες απ’ έξω και για λόγους ασφαλείας πρέπει να βάλουμε τέλος στο θέαμα».

«Ακούστε, για την ασφάλειά σας, για την ασφάλειά σας, ακούστε, σας παρακαλώ. Για τη δική σας ασφάλεια, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Υπάρχουν άνθρωποι που παραβίασαν τις πόρτες. Μπήκαν μέσα και η ασφάλεια προσπαθεί να το αντιμετωπίσει», επανέλαβε η ομάδα των οργανωτών, η οποία δυσκολευόταν να ακουστεί, αναφέρει η εφημερίδα.

They need to close down o2 Brixton. What a myth lol #asake pic.twitter.com/5vjNzwi4pn

— say no more (@DammySNM) December 15, 2022