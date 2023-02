Γένοβα, Αντιπολεμική διαδήλωση: «Κατεβάστε τα όπλα, ανεβάστε τους μισθούς»

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από όλη την Ιταλία στο λιμάνι της Γένοβα για να συμμετάσχουν

στην πανεθνική αντιπολεμική διαδήλωση που διοργάνωσαν οι λιμενεργάτες των συνδικάτων Calp και USB, ενάντια στην πολεμική οικονομία και το υψηλό κόστος ζωής. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαδήλωση εδώ και δεκαετίες με τόσο μεγάλη συμμετοχή σε μαχητική πορεία στην πόλη της Γένοβα. Τα πανό στην πορεία έγραφαν «Σταματήστε τη διακίνηση όπλων από τα λιμάνια» και «κατεβάστε τα όπλα, αυξήστε τους μισθούς».

Η διαδήλωση κατέληξε στην Piazza De Ferrari, αφού πέρασε από το λιμάνι, απαιτώντας ειρήνη και μισθούς, ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν δυνατά όχι στον πόλεμο και στην οικονομία της καροβίτας που παχαίνει τις πολυεθνικές και την οικονομική κερδοσκοπία, στραγγαλίζοντας τους πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν εργαζόμενοι από τα κυριότερα ιταλικά λιμάνια, φοιτητές, συνδικάτα και χιλιάδες πολίτες.

Genoa port workers refuse to send weapons to Zelensky. Mass demonstrations also in Rome, Milan, Naples, Turin, Florence and many other Italian cities against the EU and NATO. The majority of Italians support Russia, this is the reality. pic.twitter.com/Cf7ZCJDfK7

— RadioGenova (@RadioGenova) February 25, 2023