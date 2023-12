Γερμανία: Η σφοδρή χιονόπτωση, παρέλυσε αεροδρόμια και συγκοινωνίες

Σφοδρή χιονόπτωση από το βράδυ της Παρασκευής πλήττει τη Γερμανία, προκαλώντας πλήθος προβλημάτων σε αρκετές περιοχές κυρίως στα νότια της χώρας.

Τα αεροδρόμια στη Γερμανία παραλύουν λόγω της χιονόπτωσης ενώ η θερμοκρασία είναι μεταξύ -8 και -3 βαθμών Κελσίου. Στο Μόναχο, οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο έχουν διακοπεί από το πρωί, ενώ εκτιμάται ότι θα ακυρωθούν συνολικά περισσότερες από 760.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, προς το οποίο εκτρέπονται εκτάκτως κάποιες πτήσεις με προορισμό το Μόναχο. Κλειστό θα παραμείνει και το αεροδρόμιο του Αλγκόι, στη Βαυαρία.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στην περιοχή, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), τα προβλήματα αναμένεται να συνεχιστούν έως και το απόγευμα της Δευτέρας. Μάλιστα ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Μονάχου δεν είναι προσβάσιμος οδικώς, λόγω του μεγάλου όγκου χιονιού.

Στους αυτοκινητοδρόμους της νότιας Γερμανίας σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως στις οδικές αρτηρίες οι οποίες οδηγούν προς τα χιονοδρομικά κέντρα της Αυστρίας, με την αστυνομία να συμβουλεύει τους πολίτες να αποφεύγουν τις οδικές μετακινήσεις, κυρίως στους αυτοκινητοδρόμους.

