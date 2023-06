Γλασκώβη: Ένοχος 18χρονος για τη δολοφονία 14χρονου στο σιδηροδρομικό σταθμό

Ένοχος για τη δολοφονία 14χρονου μαθητή τον Οκτώβριο του 2021, κρίθηκε ο 18χρονος σήμερα Ντάνιελ Χέιγκ στη Γλασκώβη.

Σύμφωνα με την κατηγορία ο Ντάνιελ Χέιγκ μαχαίρωσε στην καρδιά και σκότωσε τον 14χρονο Τζάστιν Μακλόθλιν στον σιδηροδρομικό σταθμό High Street της Γλασκώβης.

Οι εισαγγελείς αποφάνθηκαν πως ήταν εκείνος που κατάφερε το μοιραίο χτύπημα που προκάλεσε τον θάνατο του Τζάστιν, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε ότι διέπραξε τη δολοφονία. Τελικά δύο ημέρες μετά το Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκώβης, τον έκρινε ένοχο.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να συμμετείχε σε συμπλοκή με τον Τζέστιν και μια ομάδα φίλων του στο σιδηροδρομικό σταθμό στις 16 Οκτωβρίου 2021 και έβγαλε μαχαίρι από την τσάντα του. Ο Χέιγκ είπε στους ενόρκους ότι έφυγε από τον σιδηροδρομικό σταθμό αφού πέταξε το μαχαίρι σε έναν κάδο.

Detective Chief Inspector Brian Geddes said: “This was a shocking loss of a young life which has left a family devastated.

