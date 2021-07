Δεκάδες τραυματίες και υλικές ζημιές από τον σεισμό 6,1 ρίχτερ στο Περού

Μεγάλος σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις βόρειες ακτές του Περού, που είχε ως συνέπεια να τραυματιστούν περισσότεροι από 40 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αμέτρητα σπίτια.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 12:10, τοπική ώρα (20:10 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 12χλμ δυτικά της πόλης Σουλάνα, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό και με εστιακό βάθος 36χλ. «Ο σεισμός των 6,1 βαθμών άφησε πάνω από 40 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά, μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Χοσέ Νιζάμα, διευθυντής υγείας της πόλης Πιούρα, σύμφωνα με το κρατικό ειδήσεων Αντίνα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, περίπου 187 σπίτια και τουλάχιστον τέσσερις ναοί υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό. Συγκεκριμένα, η πρόσοψη του καθεδρικού ναού στην πόλη Πιούρα, ο οποίος χτίστηκε το 1588 και είναι χαρακτηρισμένος ένα ιστορικό μνημείο, υπέστη ελαφρές ζημιές τόνισε το Αντίνα.

Ο Πέδρο Καστίγιο, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της χώρας την Τετάρτη, ταξίδεψε με τον πρωθυπουργό Γκίδο Μπεγίδο στην περιοχή για την κινητοποίηση βοήθειας στις δύο πόλεις που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό, τη Σουλάνα και την Πιούρα. «Για αρχή, βοηθάμε στο συντονισμό άμεσων ενεργειών που μπορεί να χρειαστεί ο πληθυσμός του βόρειου τμήματος της χώρας. Προτεραιότητά μας είναι να διαφυλάξουμε την σωματική ακεραιότητα όλων των πολιτών», έγραψε στο twitter ο νέος αρχηγός κράτους.

