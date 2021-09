Εικόνες αποκάλυψης στη Νέα Υόρκη από τις πρωτοφανείς πλημμύρες

Εκατομμύρια άνθρωποι έζησαν σκηνές τρόμου από τις πρωτοφανείς πλημμύρες που έπληξαν την Νέα Υόρκη. Εικόνες που θύμιζαν ταινίες καταστροφής, με μεγάλες λεωφόρους αλλά και το μετρό να μετατρέπονται σε λίμνες θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων.

Ακόμα και το αεροδρόμιο μετετράπη σε απέραντη θάλασσα.

Οι αμερικάνοι πλέον πήραν μία ισχυρή γεύση της κλιματικής αλλαγής, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τα εκατοντάδες βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από τις αποψινές εικόνες αποκάλυψης στην πόλη.

New York is flooding again pic.twitter.com/4zX1dfoFU4 — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021

New York's infrastructure is completely unprepared for climate change pic.twitter.com/EZybrGdzDa — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021

In Park Slope, Brooklyn, outdoor eating tents are looking like islands poking out of a lake pic.twitter.com/yKQZy7Tesx — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021

(ΦΩΤ.ΑΡΧΕΙΟΥ)

