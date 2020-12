Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά θα πεθάνουν από πείνα λόγω της πανδημίας

Λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, οι προσπάθειες για αντιμετώπιση του παιδικού υποσιτισμού πήγαν πίσω μια δεκαετία

προειδοποιεί συνασπισμός 30 διεθνών οργανισμών.

Περίπου 168.000 παιδιά, κυρίως στη Νότια Ασία και την υποσαχάρια Αφρική, θα πεθάνουν από την πείνα πριν έρθει η ανάκαμψη, εκτιμά μελέτη της κοινοπραξίας Standing Together for Nutrition, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Παγκόσμια Τράπεζα, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ, η UNICEF και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Έγκυες γυναίκες «θα γεννήσουν παιδιά που υποσιτίζονται από τη γέννα και θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από την αρχή της ζωής τους» δήλωσε στο Associated Press ο Σάσκια Όσενταρπ, επικεφαλής της ερευνητικής προσπάθειας.

Η Ζανόμπο Σόρε, 11 ετών, περιμένει σε νοσοκομείο της Μπουρκίνα Φάσο για να εξεταστεί ο ανιψιός της που πάσχει από υποσιτισμό (Reuters)

Πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας στις αρχές του 2019, οι διεθνείς προσπάθειες κατά του υποσιτισμού είχαν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Ο αριθμός των παιδιών με καθυστέρηση της ανάπτυξης είχε περιοριστεί από τα 199,5 εκατομμύρια το 2000 στα 144 εκατομμύρια το 2010. Ο αριθμός των παιδιών με καχεξία (ελλιπή μυϊκή μάζα) μειώθηκε στο ίδιο διάστημα από τα 54 εκατομμύρια στα 47 εκατομμύρια.

Η ανεπάρκεια τροφίμων παραμένει σοβαρό πρόβλημα στην Υεμένη (Reuters)

Τα δραματικά ευρήματα της μελέτης δημοσιοποιήθηκαν κατά την έναρξη καμπάνιας συλλογής δωρεών, οι οποίες μέχρι στιγμής φτάνουν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Πακιστάν, χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα παιδικού υποσιτισμού, δεσμεύτηκε να διαθέσει 2,2 δισ. έως το 2025.

Η μεγάλη μελέτη έχει υποβληθεί για δημοσίευση στην επιθεώρηση Nature.

