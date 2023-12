Επίθεση στο Παρίσι, με έναν νεκρό τουρίστα. Ο δράστης φώναξε «Allahu Akbar»

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, από επίθεση με μαχαίρι και σφυρί που διαπράχθηκε στο κέντρο του Παρισιού, κοντά στον πύργο του Άιφελ.

Δράστης ήταν ένας 26χρονος Γάλλος και φώναξε «Allahu Akbar» (Ο Θεός είναι μεγάλος) κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ήταν ήδη γνωστός στις γαλλικές αρχές και είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Νταρμανέν.

Η επίθεση έγινε το βράδυ του Σαββάτου. Αρχικά, ο 26χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών, σε απόσταση λίγων μέτρων από τον πύργο του Άιφελ και τραυμάτισε θανάσιμα έναν Γερμανό. Στη συνέχεια τον κυνήγησε η αστυνομία και επιτέθηκε σε άλλους δύο ανθρώπους με σφυρί, προτού τον συλλάβουν. Σε αυτή την περίπτωση τραυμάτισε έναν Γάλλο περίπου 60 ετών και έναν τουρίστα.

Ποιος ήταν ο δράστης της επίθεσης στο Παρίσι

Ο δράστης της επίθεσης φώναξε «Allahu Akbar» (ο Θεός είναι μεγάλος) και είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν οργισμένος επειδή «τόσο πολλοί μουσουλμάνοι πεθαίνουν στο Αφγανιστάν και την Παλαιστίνη», δήλωσε ο Νταρμανέν. Επίσης, ήταν ταραγμένος για την κατάσταση στη Γάζα, ανέφερε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

Ο 26χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών το 2016, για σχεδιασμό επίθεσης και ήταν στη λίστα παρακολούθησης των γαλλικών υπηρεσιών ασφαλείας. «Δεν θα υποκύψουμε στην τρομοκρατία», έγραψε σε ανάρτησή της η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν: «Χαιρετίζω το θάρρος και τον επαγγελματισμό των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που κινητοποιήθηκαν», συμπλήρωσε.

Η επίθεση στο κέντρο του Παρισιού έγινε λιγότερο από οχτώ μήνες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων στη γαλλική πρωτεύουσα και μπορεί να εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού. Σημειώνεται πως το Παρίσι σχεδιάζει μια διαφορετική τελετή έναρξης, στον Σηκουάνα, που μπορεί να προσελκύσει έως και 600.000 θεατές.

