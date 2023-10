ΗΠΑ: Αστυνομικός σκότωσε Αφροαμερικανό, μετά από καυγά

Η αστυνομία της Τζόρτζια στις ΗΠΑ έδωσε χθες Τετάρτη στη δημοσιότητα το βίντεο από τη σύλληψη και την αντιπαράθεση μεταξύ ενός βοηθού σερίφη και ενός Αφροαμερικανού, τον οποίο είχε σταματήσει για τροχονομική παράβαση, η οποία κατέληξε με τον αστυνομικό να τον πυροβολεί εξ επαφής, σκοτώνοντάς τον.

Ο Λέοναρντ Άλαν Κιουρ, 53 ετών, πέθανε τη Δευτέρα αφού ο βοηθός σερίφη της κομητείας Κάμντεν τον πυροβόλησε. Το όνομα του αστυνομικού δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ο Κιουρ είχε αθωωθεί το 2020, αφού εξέτισε 16 χρόνια στη φυλακή, καταδικασμένος άδικα για ένοπλη ληστεία.

Προσοχή, σκληρό βίντεο

The Camden County Sheriff's Office in GA has released the Oct. 16 dashcam footage of the police shooting of Leonard Cure. In the video you can see Cure resist arrest multiple times and choke the deputy.

