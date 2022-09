ΗΠΑ: Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τον κυκλώνα Ιαν

Περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν υποχρεωτική εντολή εκκένωσης σε δώδεκα παράκτιες κομητείες της Φλόριντα

Ισχυροί άνεμοι και βροχές έπληξαν τη Φλόριντα την Τετάρτη, καθώς ο κυκλώνας Ίαν ενισχύθηκε σε επίπεδο οριακό κάτω από την ισχυρότερη κατηγορία 5, απειλώντας να προκαλέσει «ολέθριες» καταστροφές στη νότια πολιτεία των ΗΠΑ.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για διαφαινόμενη καταστροφή που συμβαίνει μία φορά ανά γενιά, με απειλητικά κύματα θυέλλης, εκτεταμένες πλημμύρες και τρομακτικούς ανέμους.

Cantore just got hit by a large branch live in Punta Gorda. Winds gusting well above 100mph here. Jim is fine but as you can see it’s miserable out there. #Ian #flwx #hurricane pic.twitter.com/1tkh2mcMB9

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) ανέφερε στην τελευταία του προειδοποίηση ότι το «εξαιρετικά επικίνδυνο μάτι του Ίαν (κινείται) προς την ξηρά» φέρνοντας διατηρούμενους ανέμους 155 μιλίων (249 χιλιομέτρων) την ώρα, μόλις 2 χλμ./ώρα την ώρα κάτω από την κατηγορία 5-την ισχυρότερη στην κλίμακα Saffir-Simpson-με ριπές που φτάνουν τα 305 χλμ./ώρα.

Περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν υποχρεωτική εντολή εκκένωσης σε δώδεκα παράκτιες κομητείες της Φλόριντα, ενώ σε αρκετές άλλες συνιστάται εθελοντική εκκένωση. «Ο Ίαν έχει ενισχυθεί σε έναν εξαιρετικά επικίνδυνο τυφώνα κατηγορίας 4» ανέφερε το NHC προειδοποιώντας για «καταστροφικά κύματα θυέλλης, ανέμους και πλημμύρες».

Τι δείχνουν οι προβλέψεις

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα αποδυναμωθεί το φαινόμενο όταν φτάσει στην ξηρά και αναμένουν ότι θα πλήξει την κομητεία Σάρλος, στα βόρεια του Φορτ Μάιερς.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους ότι πλέον είναι πολύ αργά για να φύγουν από την περιοχή. Στη Βένις, μια παραθαλάσσια πόλη 24.000 κατοίκων, ανάμεσα στην Τάμπα και το Φορτ Μάιερς, είχε αρχίσει ήδη η βροχή από το μεσημέρι. Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν και ο άνεμος λύγιζε τους φοίνικες σε γωνία 45 μοιρών, ενώ ξερίζωσε διαφημιστικές και οδικές πινακίδες.

Περισσότερα από 200.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν ήδη μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Φλόριντα και ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις είπε ότι «αυτό είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό αυτού που θα συμβεί τις επόμενες 24-48 ώρες».

Sorry for all the I-75 footage, they're the only livecams still up in the area. This was just now in Venice, #Florida and the winds are just insane! #HurricaneIan #Hurricane #Ian pic.twitter.com/5362Wa5OkO

