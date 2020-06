ΗΠΑ: Κακουργηματικές κατηγορίες για τους αστυνομικούς που έσπρωξαν 75χρονο διαδηλωτή Για βιαιοπραγία σε βαθμό κακουργήματος κατηγορούνται οι αστυνομικοί που έσπρωξαν ηλικιωμένο σε διαδήλωση στο Μπάφαλο

Βιαιοπραγία σε βαθμό κακουργήματος περιλαμβάνουν οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σήμερα στους αστυνομικούς που έσπρωξαν 75χρονο διαδηλωτή σε αντιρατσιστική πορεία για τον Τζορτζ Φλόιντ. Οι αστυνομικοί Άαρον Τοργκάλσκι, 39 ετών και Ρόμπερτ Μακέιμπ, 32 ετών, μετείχαν σε μια ομάδα του αστυνομικού τμήματος του Μπάφαλο που είχε αναλάβει να επιβάλει την απαγόρευση της κυκλοφορίας στις 8 το βράδυ της Πέμπτης. Την ίδια ώρα ήταν σε εξέλιξη μια διαδήλωση στην οποία μετείχε ο γνωστός στην τοπική κοινότητα ακτιβιστής Μάρτιν Γκουτζίνο, 75 ετών. «Οι δύο κατηγορούμενοι, που είναι αστυνομικοί του Μπάφαλο, έσπρωξαν έναν διαδηλωτή (σ.σ. τον Γκουτζίνο) έξω από το δημαρχείο, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του στο οδόστρωμα», ανέφερε ο εισαγγελέας της κομητείας Ίρι, Τζον Φλιν.

Αρχικά, η αστυνομία υποστήριζε ότι ο 75χρονος σκόνταψε και έπεσε. Και οι δύο δήλωσαν αθώοι στην κατηγορία κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία που έγινε μέσω βιντεοδιάσκεψης. Αφέθηκαν ελεύθεροι και θα πρέπει να παρουσιαστούν ξανά ενώπιον του δικαστή Κρεγκ Ντ. Χάνα στις 20 Ιουλίου. Στην περίπτωση που κριθούν ένοχοι κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε κάθειρξη 7 ετών. Ο Γκουτζίνο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιατρικό Κέντρο της Κομητείας Ίρι, ανέφερε ο εισαγγελέας Φλιν. Ο δήμαρχος του Μπάφαλο Μπάιρον Μπράουν είπε ότι δεν έχει ζητήσει την απόλυση των δύο αστυνομικών. «Είναι πολύ σημαντικό οι αστυνομικοί να γνωρίζουν ότι θα έχουν μια δίκαιη δίκη. Οι πληροφορίες μας ήταν ότι αυτό το άτομο ήταν ταραξίας», είπε ο Μπράουν.

Υπενθυμίζεται ότι το βίντεο, που κατέγραψε ρεπόρτερ τοπικού δημόσιου ραδιοφωνικού σταθμού και αναρτήθηκε online, προκάλεσε οργή καθώς εμφανίζει έναν ηλικιωμένο άνδρα να πλησιάζει τους αστυνομικούς. Ένας από αυτούς τον απωθεί με το κλομπ και ένας δεύτερος με το χέρι του, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να πέσει ανάσκελα στο πεζοδρόμιο, όπου για λίγο παραμένει ακίνητος και αίμα φαίνεται να τρέχει από το κεφάλι του.

New Tonight: Disturbing video from @WBFO in Buffalo, NY shows an elderly man walk up to police in riot gear. An officer shoves the man…he falls backwards, hits his head…starts bleeding immediately…motionless.

