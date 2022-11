ΗΠΑ: Μάνατζερ πυροβολούσε υπαλλήλους στο Walmart. 10 νεκροί

Αδιευκρίνιστος παραμένει, ακόμα, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων από την ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Walmart στην Τσέζαπικ στην αμερικανική πολιτεία της Βιρτζίνια, ωστόσο υπάρχουν νεότερα όσον αφορά στην ταυτότητα του δράστη.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για «αρκετούς» νεκρούς και τραυματίες, με τοπικά μέσα να διευκρινίζουν πως εκείνοι που έχασαν τις ζωές τους είναι έως και 10, ενώ υπάρχουν και τραυματίες. Τουλάχιστον πέντε άτομα μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως δράστης της αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμούς ήταν μάνατζερ του σούπερ μάρκετ.

«Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν ένας υπάλληλος, πιθανών μάνατζερ. Μπήκε στην αίθουσα διαλείμματος και άρχισε να πυροβολεί τους υπαλλήλους και μετά τον εαυτό του» δήλωσε στο ABC News αστυνομικός. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο δράστης άνοιξε πυρ μόνο στον συγκεκριμένο χώρο ή απλώς εκεί κατέληξε η φονική του δράση, με την αστυνομία να σημειώνει πως «είναι πολύ νωρίς ακόμα».

Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση σημειώνοντας πως είναι όλοι «σοκαρισμένοι από το τραγικό συμβάν» και πως «συνεργάζεται με τις Αρχές Ασφαλείας».

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL

— Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022