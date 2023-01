ΗΠΑ: Μετά την «χιονοθύελλα του αιώνα», σειρά πήρε ο «ποταμός του ουρανού»

Το ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο μετά το άλλο «χτυπάει» τις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα. Σαν να μην έφτανε η φονική χιονοθύελλα της περασμένης εβδομάδας

«ένα ποτάμι στον ουρανό» εξαπολύει ισχυρή βροχή και χιόνι στη Νότια Καλιφόρνια και την Αριζόνα μέσα στην πρωτοχρονιά, δήλωσε ο εθνικός μετεωρολόγος των Ηνωμένων Πολιτειών Πολ Γουόκερ.

Ο λεγόμενος «καιρικός ποταμός» είναι συγκέντρωση τροπικής υγρασίας στην ατμόσφαιρα που προκαλεί λωρίδα έντονης βροχής, χιονιού ή και των δύο, εξηγεί. «Όπως τα ποτάμια στον ουρανό, μπορούν να μεταφέρουν ποσότητα υδρατμών περίπου ισοδύναμη με τη μέση ροή νερού στις εκβολές του ποταμού Μισισιπή», ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η Καλιφόρνια, πολιτεία που μαστίζεται από την ξηρασία, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από μπαράζ καταιγίδων.

«Είχαμε μια επίθεση που διοχετεύει περισσότερη υγρασία από ό,τι συνήθως στον Ειρηνικό και στη Δυτική Ακτή», γράφει η εφημερίδα USA TODAY.

Ο «κυκλώνας βόμβα», που προκάλεσε ταχεία πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης, έφερε χιόνι στα βουνά και άνεμο και βροχή κατά μήκος των ακτών της Καλιφόρνια και του Όρεγκον.

Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά κι ένα ακόμη αγνοείται από την Τετάρτη, όταν εννέα άτομα μέσα σε φορτηγό βρέθηκαν εγκλωβισμένα σε αυτοκινητόδρομο.

Streets turn into rivers in the #SantaCruzMountains. Excessive run-off. #cawx #AtmosphericRiver @NWSBayArea pic.twitter.com/vPPLKBZxKh

— Lucas Murawsky (@LucasMurawsky) December 31, 2022