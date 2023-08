ΗΠΑ: «Μοναχικός λύκος» ο Σύρος που θέρισε 3 αστυνομικούς. Το συγκλονιστικό βίντεο της ενέδρας που έστησε

Ως «μοναχικό λύκο» αντιμετωπίζουν οι αρχές των ΗΠΑ τον Μοχάμεντ Μπαρακάτ, τον 37χρονο Σύρο που έστησε ενέδρα σε τέσσερις αστυνομικούς

στην πόλη Φάργκο των ΗΠΑ στις 14 Ιουλίου με το βίντεο από την «μάχη» που δόθηκε να συγκλονίζει.

Από τα πυρά του Μπαρακάτ έπεσε νεκρός ο 23χρονος αστυνομικός Τζέικ Γουάλιν, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα πριν από τρεις μήνες μετά από την στρατιωτική υπηρεσία του σε Αφγανιστάν και Ιράκ, ενώ από τα πυρά τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι δύο ένστολοι πριν τελικά ο Σύρος ένοπλος να πέσει νεκρός από τα πυρά του 32χρονου αστυνομικού Ζακ Ρόμπινσον.

Όπως είπαν οι αρχές της πόλης Φάργκο που βρίσκεται στην πολιτεία της Βόρειας Ντακότα, αν ο Σύρος είχε ολοκληρώσει το σχέδιό του η ζημιά που θα είχε προκαλέσει θα ήταν τόσο μεγάλη που ακόμα και αν ενεργοποιούνταν δυνάμεις από τρεις πολιτείες δεν θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στον αριθμό των θυμάτων.

Εκτός από τα όπλα, τις 1.800 σφαίρες και μια αυτοσχέδια χειροβομβίδα, στο αυτοκίνητο του Μπαρακάτ βρέθηκαν τρία μπιτόνια με βενζίνη και τρεις φιάλες υγραερίου γεμάτες με εκρηκτικά.

Ο Μπαρακάτ δεν είχε έντονη παρουσία στα social media και κατά καιρούς είχε εργαστεί σε διάφορες εταιρείες στην Φάργκο και άλλες κοντινές πόλεις. Σε μια περίπτωση είχε εργαστεί σε κατάστημα με είδη όπλων ενώ, σύμφωνα με μάρτυρες, είχε θεαθεί εκεί λίγες ώρες πριν την αιματηρή επίθεσή του.

Αίσθηση, ωστόσο, προκαλεί η αποκάλυψη της Daily Mail, ότι το 2021 είχε δοθεί ανώνυμη πληροφορία στο FBI για τον Μπαρακάτ και τον αριθμό όπλων που είχε στην κατοχή του.

Κατά το δημοσίευμα η πληροφορία είχε διαβιβαστεί από το FBI στην αστυνομία της πόλης Φάργκο με αστυνομικούς να τον επισκέπτονται τρεις φορές κατά τη διάρκεια εκείνης της χρονιάς. Στις επισκέψεις αυτές ο 37χρονος Σύρος εμφανίζεται να διαβεβαιώνει ότι δεν έχει «κακές προθέσεις» παρά τον μεγάλο αριθμό όπλων που είχε – νόμιμα- στην κατοχή του. «Αφού δεν υπήρξε κάποια απόδειξη για οποιαδήποτε παράνομη ενέργειά του ή ενδείξεις άμεσης απειλής, κρίθηκε ότι δεν θα έπρεπε να ληφθούν περαιτέρω μέτρα» απάντησε το FBI στην Dayli Mail.

Αστυνομικοί λένε, τώρα, ότι δεν έχουν βρει ενδείξεις ότι ο Μπαρακάτ ήταν φανατικός με τη θρησκεία και καταλήγουν στην εκδοχή ότι κίνητρο για την επίθεσή του ήταν απλά το μίσος και η αγάπη για τις μαζικές δολοφονίες.

BREAKING: Body cam footage of the shooting ambushing Fargo Police officer has been released. pic.twitter.com/9HwK96B7Bm

— Harrison Krank (@HarrisonKrank) August 17, 2023