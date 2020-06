ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη – Ένας νεκρός – 11 τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μινεάπολη των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πυροβολισμών ενώ ακόμη 11 έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, η αστυνομία συνιστά στους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή (2900 block of Hennepin) όπου έλαβε χώρα το περιστατικό.

#BREAKING: Ten people have been shot during a late night attack in the US city of Minneapolis. #9News pic.twitter.com/4QBsBYCHTv

— Nine News Adelaide (@9NewsAdel) June 21, 2020