ΗΠΑ: 12χρονος έκλεψε όχημα 17 τόνων και χτύπησε 10 ΙΧ πριν τον σταματήσουν

Μια περίεργη καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ όταν ένας 12χρονος έκλεψε ένα ανυψωτικό βάρους 17 τόνων και βγήκε στους δρόμους της πόλης Αν Άρμπορ.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 12χρονος βρήκε το ανυψωτικό παρκαρισμένο έξω από το σχολείο του και το έβαλε μπρος με κλειδιά που εντόπισε στην καμπίνα. Στο βίντεο από την καταδίωξη που έγινε με ταχύτητες 20-30χλμ./ώρα ακούγονται αστυνομικοί να φωνάζουν στον 12χρονο «σταμάτα τώρα» ενώ παράλληλα προειδοποιούν συναδέλφους τους ότι ο νεαρός οδηγός κατεβάζει τους γάντζους και γι’ αυτό κανείς δεν πρέπει να βρεθεί μπροστά στο βαρύ όχημα.

12-year-old in stolen forklift leads police on slow-speed pursuit, authorities say

Η αστυνομία ενημερώθηκε στις 18:45 τοπική ώρα και λίγο αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν το αγόρι με το ανυψωτικό να κινείται με χαμηλή ταχύτητα αλλά με τα φώτα κλειστά.

«Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να καταλήξει σε σοβαρούς τραυματισμούς» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου όταν ο 12χρονος απλά σταμάτησε να οδηγεί αφού συνολικά είχε προκαλέσει ζημιές σε 10 οχήματα. Ο νεαρός οδηγός μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε σε αναμορφωτήριο όπου παραμένει κρατούμενος.

