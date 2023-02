Η 6χρονη που ξεγέλασε τον θάνατο: Η Μιράι άντεξε για 178 ώρες στα ερείπια

Οι διασώστες στην Τουρκία συνεχίζουν τις προσπάθειες να εντοπίσουν επιζώντες.

Η Μιράι, ένα εξάχρονο κορίτσι, διασώθηκε από τα ερείπια στην Αντιγιαμάν στην Τουρκία μετά από 178 ολόκληρες ώρες. Μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν από τα χαλάσματα.

Λίγο νωρίτερα, οι διασώστες είχαν καταφέρει να απεγκλωβίσουν άλλη μια γυναίκα από τα ερείπια στη Χατάι, μια από τις περιοχές που χτυπήθηκε σφόδρα από τους σεισμούς της περασμένης Δευτέρας. Η συγκεκριμένη γυναίκα βρισκόταν 176 ώρες κάτω από τα ερείπια.

Η «φάση των διασώσεων φτάνει στο τέλος της»

Την ώρα που οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ σημειώνουν ότι η «φάση των διασώσεων φτάνει στο τέλος της», ο νεότερος απολογισμός αναφέρει ότι οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία είναι πάνω από 36.000, με τον αριθμό να μεγαλώνει όσο περνούν οι ώρες.

Αναλυτικότερα, οι νεκροί στην Τουρκία έχουν φτάσει τις 31.643, σύμφωνα με την AFAD, την αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Στη Συρία, στις περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες, οι νεκροί έχουν φτάσει στις 3.200, σύμφωνα με την ομάδα διάσωσης «Λευκά Κράνη».

(VIDEO) A woman has been rescued miraculously 176 hours after the first earthquake hit Türkiye on Feb. 6

• Rescued a week after earthquakes

• She is from SE province of Hatay

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/8pO21O6tJ4

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 13, 2023