Ιεροτελεστία από τον Πάπα Φραγκίσκο στον Άγιο Πέτρο, εν μέσω lockdown

Σε μια έρημη πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας Φραγκίσκος προεδρεύει της παραδοσιακής ιεροτελεστίας της Via Crucis.

Ο Πάπας Φραγκίσκος (Rear C) ηγείται του εορτασμού του Δρόμου του Σταυρού (Via Crucis) ως μέρος της Μεγάλης Παρασκευής στις 2 Απριλίου 2021 στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Η τελετή πραγματοποιείται στην 16η επέτειο του θανάτου του Αγίου Ιωάννη Παύλου Ι, του οποίου η τελευταία Via Crucis της 25ης Μαρτίου 2005 παραμένει αξέχαστη.

Ο Πάπας Φραγκίσκος περιβάλλεται από μερικά παιδιά στην αυλή της Βασιλικής του Βατικανού. Αυτή ήταν η τελική εικόνα της Via Crucis τη Μεγάλη Παρασκευή, την οποία έκλεισε ο Ποντίφιος με την ευλογία του, χωρίς να δώσει λόγο.

Στο τέλος, τέσσερα παιδιά από τις ομάδες που ήταν επιφορτισμένα με τους διαλογισμούς και τα σχέδια που συνόδευαν την τελετή, ανέβηκαν στη σκηνή και πλησίασαν για να αγκαλιάσουν τον Ποντίφ , ο οποίος με τη σειρά του χαιρέτησε και τα χαϊδεύει αμέσως.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας