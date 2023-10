Ισραήλ: Η στιγμή που Φον ντερ Λάιεν και Μέτσολα σπεύδουν σε καταφύγιο καθώς ηχούν σειρήνες

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα

επισκέφθηκαν σήμερα το Ισραήλ για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς και να συναντηθούν με την ισραηλινή ηγεσία.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Sky News, ενώ φον ντερ Λάιεν και Μέτσολα βρίσκονταν στο Τελ Αβίβ αναγκάστηκαν να σπεύσουν σε καταφύγιο καθώς ηχούσαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν συνάντηση όταν ήχησαν οι σειρήνες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε: «Ήμασταν στο Kfar Azza. Ένα από τα επίκεντρα των φρικαλεοτήτων που διέπραξε η Χαμάς το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η φρίκη αυτού που συνέβη εδώ είναι ανείπωτη. Θρηνούμε μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων».

🚨President of the European Commission Ursula von der Leyen @vonderleyen rushing to a bomb shelter as rocket alert sirens blare in Tel Aviv pic.twitter.com/qaPZUfRpOE

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 13, 2023