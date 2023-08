Καλιφόρνια: Πρ. αστυνομικός σκότωσε τρεις, προσπαθώντας να πυροβολήσει τη σύζυγό του

Ένας συνταξιούχος αστυνομικός προσπάθησε να σκοτώσει τη σύζυγό του, η οποία είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου

σε μπαρ της Καλιφόρνιας την Τετάρτη το βράδυ, προτού αρχίσει να πυροβολεί άλλους θαμώνες με αποτέλεσμα να σκοτώσει τρεις ανθρώπους και να τραυματίσει ακόμη έξι.

Ο 59χρονος Τζον Σνόουλινγκ, πρώην αστυνομικός, βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου με τη σύζυγό του Μαρί, εξήγησε ο σερίφης της κομητείας Όραντζ Ντον Μπαρνς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες Πέμπτη.

Όταν εισήλθε στο μπαρ Cook’s Corner, που απέχει περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο από το Λος Άντζελες, ο δράστης «κατευθύνθηκε αμέσως προς το μέρος της», πρόσθεσε. «Δεν υπήρξε συζήτηση, διάλογος ή διαμάχη, αμέσως την πυροβόλησε», τόνισε ο σερίφης.

Η γυναίκα επέζησε και νοσηλεύεται τραυματισμένη. Στη συνέχεια ο Σνόουλινγκ πυροβόλησε και σκότωσε μία άλλη γυναίκα που δειπνούσε με τη Μαρί όπως και δύο άνδρες. Εξάλλου τραυμάτισε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους και η σύζυγός του. Πρώην αστυνομικός στην πόλη Βεντούρα, βόρεια του Λος Άντζελες, ο Σνόουλινγκ πήρε σύνταξη το 2014 έπειτα από 30 χρόνια στο σώμα. Η σύζυγός του υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις αρχές. Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών στον χώρο πίσω από το μπαρ, επεσήμανε ο σερίφης Μπαρνς. Δύο από τους τραυματίες παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, εξήγησαν οι αρχές.

«Δεν άντεχε το διαζύγιο», δήλωσε ο πατέρας της Μαρί Σνόουλινγκ αναφερόμενος στον σύζυγό της. Ο δράστης πήγε από το Οχάιο, στις βόρειες ΗΠΑ όπου ζούσε, μέχρι το μπαρ αυτό έξω από το Λος Άντζελες, αλλά η αστυνομία ακόμη δεν έχει διευκρινίσει αν παρακολουθούσε τη σύζυγό του, σημείωσε ο σερίφης.

Η Μπέτι Φρουσάντι, φίλη της Μαρί Σνόουλινγκ που βρισκόταν μαζί της στο μπαρ, δήλωσε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC4 ότι ο πρώην σύζυγός της «είχε στόχο εκείνη, αλλά πυροβολούσε παντού». «Πλησίασε διάφορα τραπέζια και πυροβόλησε εναντίον των ανθρώπων που κάθονταν σε αυτά», πρόσθεσε. «Οι άνθρωποι έπεσαν στο έδαφος και κάποιοι στάθηκαν πάνω από άλλους προσπαθώντας να ασκήσουν πίεση στα τραύματά τους. Ήταν απλώς φρικτό, φρικτό», τόνισε η Φρουσάντι.

Σύμφωνα με την ίδια, η Σνόουλινγκ έμενε αυτή την περίοδο σε σπίτι φίλων και ο σύζυγός της αντιμετώπιζε άσχημα το διαζύγιο.

«Η Καλιφόρνια θρηνεί τα θύματα ενός φρικτού περιστατικού με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες (σ.σ. Τετάρτη) το βράδυ στο Cook’s Corner», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης της πολιτείας Γκάβιν Νιούσομ. «Τα δύο τρίτα των δραστών πολύνεκρων περιστατικών με πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ έχουν προηγούμενα ενδοοικογενειακής βίας», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι βάσει της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας οι αρχές μπορούν να κατασχέσουν τα όπλα των ανδρών που θεωρούνται απειλή για τις συζύγους τους.

«Αν παρατηρήσετε ανησυχητικά σημάδια, πείτε κάτι. Κάνοντάς το σώζετε ζωές», κάλεσε ο Νιούσομ.

Από την αρχή του έτους τουλάχιστον 12.346 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Gun Violence Archive. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι 15.576 αυτοκτονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής φέτος.

Εξάλλου το 2023 στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 465 περιστατικά όπου τέσσερις ή περισσότεροι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από πυροβόλα όπλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν βαρύ τίμημα για την εξάπλωση των πυροβόλων όπλων και την ευκολία με την οποία οι Αμερικανοί έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Στη χώρα υπάρχουν περισσότερα όπλα από κατοίκους: ένας ενήλικας στους τρεις έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα πυροβόλο όπλο και σχεδόν ένας στους δύο ζει σε νοικοκυριό όπου υπάρχει τουλάχιστον ένα όπλο.

