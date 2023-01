Καναδή ρεπόρτερ κόντεψε να σωριαστεί σε live σύνδεση

Έντονη αδιαθεσία αισθάνθηκε μια Καναδή ρεπόρτερ του δικτύου CTV στο Έντμοντον κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης με το δελτίο ειδήσεων των 6

προκαλώντας ανησυχία τόσο στην κεντρική παρουσιάστρια όσο και σε χιλιάδες θεατές.

Η Τζέσικα Ρομπ ξεκίνησε κανονικά να μιλάει μπροστά στην κάμερα όταν, ξαφνικά, άρχισε να χάνει τα λόγια της, να ψελλίζει και να δείχνει σαν χαμένη.

«Συγγνώμη, δεν αισθάνομαι και πολύ καλά αυτή τη στιγμή, είμαι έτοιμη να…» κατάφερε να πει η Ρομπ στην παρουσιάστρια. Εκείνη, από τη μεριά της, ζήτησε αμέσως να διακοπεί η σύνδεση, προκειμένου να συνέλθει η ρεπόρτερ, που έδειχνε έτοιμη να σωριαστεί.

«Θα βεβαιωθούμε ότι η Τζέσικα είναι καλά και θα σας ενημερώσουμε λίγο αργότερα», είπε η παρουσιάστρια τους θεατές του δελτίου ειδήσεων, διαβεβαιώνοντάς τους ότι η Ρομπ δεν ήταν μόνη της και ότι υπήρχαν άτομα κοντά για να τη βοηθήσουν. Ο σταθμός αργότερα ενημέρωσε μέσω Twitter ότι η νεαρή δημοσιογράφος αισθανόταν καλύτερα και ξεκουράζεται.

Όπως φαίνεται, η δημοσιότητα που έλαβε το κλιπ με τη Ρομπ είχε αποτέλεσμα να δεχτεί η δημοσιογράφος έναν χείμαρρο από μηνύματα, τόσο καλοπροαίρετα όσο και κακοπροαίρετα. Σε δικό της μήνυμα που έστειλε μέσω Twitter ευχαρίστησε όσους της έστειλαν ευχές, αλλά έκανε λόγο και για «παρενόχληση» που δέχτηκε από μερίδα του κοινού που διατύπωσε ανεδαφικές θεωρίες για το τι της συνέβη.

Αν και αρνήθηκε να αποκαλύψει τα αίτια της αδιαθεσίας της, η ρεπόρτερ ξεκαθάρισε ότι το ιατρικό της ιστορικό δικαιολογεί το συμβάν και τόνισε ότι αυτό «δεν σχετίζεται με το εμβόλιο για την Covid-19».

CTV reporter Jessica Robb 'is feeling better and is now resting' following medical emergency during a live broadcast pic.twitter.com/t29SJhl4dW

— Insider News (@InsiderNewsKe) January 9, 2023