Κανείς δεν δημοσιεύει τίποτα! Όλη η Βρετανία σε διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας!

Χιλιάδες πολίτες είναι στους δρόμους αυτό το διάστημα στη Βρετανία, με διαδηλώσεις για καλύτερους μισθούς, εν μέσω κρίσης κόστους ζωής.

Χιλιάδες σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο έκλεισαν, με τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν και να απαιτούν καλύτερους μισθούς, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες παρέλυσαν και υπήρξαν δεκάδες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια από την Τετάρτη.

Τεράστια συμμετοχή από όλους τους κλάδους επαγγελμάτων, από την 1η του μήνα, που μεταφράστηκε ως η μεγαλύτερη ημέρα εργατικής δράσης που έχει δει η Βρετανία εδώ και πάνω από μια δεκαετία, καθώς τα συνδικάτα εντείνουν την πίεση στην κυβέρνηση να απαιτήσει καλύτερες αμοιβές εν μέσω κρίσης κόστους ζωής.



Ο πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν, στο κέντρο, ενώθηκε με τα μέλη της Εθνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης (NEU) σε μια πορεία στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου.

Τα νοτιοανατολικά τρένα έμειναν σταθμευμένα σε πλευρές στο σταθμό Ramsgate καθώς οι σιδηροδρομικοί εργαζόμενοι από τα συνδικάτα Rail, Maritime and Transport και Aslef αναλαμβάνουν απεργία σε μια διαμάχη για τις αμοιβές, στο Ramsgate της Αγγλίας.

Διαδηλωτές στη συγκέντρωση Protect The Right To Strike που διοργανώθηκε από το STUC, στα Steps Donald Dewar στην οδό Buchanan, Γλασκώβη, Σκωτία.



Μέλη της Εθνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης (NEU) συμμετέχουν σε πορεία από το Πόρτλαντ Πλέις στο Γουέστμινστερ όπου συγκεντρώθηκαν για το μαζικό συλλαλητήριο στο Λονδίνο.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας