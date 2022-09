Κατάρ: Φίλαθλος ποδοσφαίρου σε πρεσβευτή. «Μην σοκάρεστε, είμαι ομοφυλόφιλος

Η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα ζητά από το Κατάρ να αλλάξει τον νόμο που τιμωρεί την ομοφυλοφιλία, με αφορμή τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Επί του παρόντος, η ομοφυλοφιλία στο Κατάρ είναι παράνομη σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (2004), ο οποίος ποινικοποιεί τις σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Ο νόμος επιφέρει ποινές φυλάκισης (έως και τρία έτη), πρόστιμο μέχρι και τη θανατική ποινή.

Τον Ιούλιο του 2022, ο (ανοικτά γκέι) Αυστραλός ποδοσφαιριστής, Τζος Καβάλο, δήλωσε ότι δεν αισθάνεται ασφαλής να παίξει στο Κατάρ.

Κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Φρανκφούρτη, που φιλοξενήθηκε από τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο εκπρόσωπος των φιλάθλων, Ντάριο Μίντεν, απευθύνθηκε στον πρεσβευτή του Κατάρ, Abdulla bin Mohammed bin Saud Al Thani, και ζήτησε την κατάργηση της ομοφοβικής νομοθεσίας.

«Συνηθίστε το»

«Είμαι άντρας και αγαπώ τους άντρες. Κάνω, μην σοκάρεστε, σεξ με άλλους άντρες. Αυτό είναι φυσιολογικό. Παρακαλώ, λοιπόν, συνηθίστε το ή μείνετε εκτός ποδοσφαίρου. Γιατί ο πιο σημαντικός κανόνας στο ποδόσφαιρο είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Δεν έχει σημασία αν είσαι λεσβία, αν είσαι γκέι. Είναι για όλους. Για τα αγόρια. Για τα κορίτσια. Και για όλα τα άτομα που είναι ανάμεσα», είπε ο Μίντεν.

Ο Μίντεν ζήτησε την κατάργηση όλων των κυρώσεων που έχουν να κάνουν με τις σεξουαλικές ταυτότητες και τις ταυτότητες φύλου. «Ο κανόνας ότι το ποδόσφαιρο είναι για όλους είναι πολύ σημαντικός. Δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να τον σπάσετε, όσο πλούσιος κι αν είστε. Είστε ευπρόσδεκτος να γίνετε μέλος της διεθνούς ποδοσφαιρικής κοινότητας και, φυσικά, να διοργανώσετε ένα μεγάλο τουρνουά. Αλλά στον αθλητισμό, έτσι είναι. Πρέπει να αποδεχτείτε τους κανόνες».

Πριν από την ομιλία του Μίντεν, ο Al Thani φέρεται να δήλωσε ότι η συζήτηση για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποσπά την προσοχή από το Παγκόσμιο Κύπελλο (σ.σ. ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν «Αθλητισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα»). «Όλοι μας νοιαζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά θα το απολάμβανα περισσότερο αν επικεντρωνόμασταν όχι μόνο σε ένα θέμα, αλλά στην απόλαυση του ποδοσφαίρου και στην επίδραση του στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», είπε ο Al Thani.

"I love men. I do, please don't be shocked, have sex with other men. This is normal. So please get used to it, or get out of football"

Dario Minden of German football fan organisation Unsere Kurve, addresses Qatar's ambassador to Germany.

