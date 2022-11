Κολοράντο: Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε κλαμπ. Πέντε νεκροί και 18 τραυματίες

Τουλάχιστον 5 νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός ένοπλης επίθεσης σε κλαμπ στο Κολοράντο Σπρινγκς της πολιτείας Κολοράντο στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, από τους 18 τραυματίες, οι επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το Reuters, ο δράστης έχει τραυματιστεί και έχει συλληφθεί.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στο Club Q, σύμφωνα με όσα ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας περίπου στις 23:57 τοπική ώρα.

«Εντοπίσαμε ένα άτομο που πιστεύουμε ότι είναι ο ύποπτος μέσα», είπε η υπαστυνόμος Κολοράντο, Πάμελα Κάστρο. «Αυτή τη στιγμή, ο ύποπτος νοσηλεύεται, αλλά βρίσκεται υπό κράτηση».

Η Κάστρο δεν διευκρίνισε εάν ο ύποπτος συμπεριλήφθηκε στον αριθμό των ατόμων που τραυματίστηκαν στον πυροβολισμό.

Η αστυνομία αρνήθηκε να μιλήσει για ένα πιθανό κίνητρο.

Λεπτομέρειες για το πώς σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο, δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί από την αστυνομία, αλλά η Κάστρο είπε ότι «δεν ήταν πυροβολισμός από αστυνομικούς». Ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Κολοράντο Σπρινγκς, Μάικ Σμαλντίνο, είπε ότι 11 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο μετά από πολλές κλήσεις που έλαβε το κέντρο.

Λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Club Q είπε ότι είναι «συντετριμμένο από την παράλογη επίθεση» και εξέφρασε συλλυπητήρια στα θύματα και τις οικογένειές τους.

«Ευχαριστούμε τις γρήγορες αντιδράσεις των ηρωικών πελατών που υπέταξαν τον ένοπλο και τερμάτισαν αυτή την επίθεση μίσους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

#Breaking: Colorado Springs Police first got the call around 11:57pm for a an active shooter at Club Q. Again, they confirmed five dead and 18 injured. They are taken to local hospitals. The gunman was injured in this. Not sure if by police or civilian. pic.twitter.com/cpcIhSfWzZ

— Brian Sherrod (@briansherrodtv) November 20, 2022