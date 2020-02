Κοροναϊός: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – Κρούσματα σε 12 χώρες

Η Ρουμανία είναι η τελευταία χώρα που επιβεβαίωσε κρούσμα του νέου κοροναϊού. Πρόκειται για έναν άνδρα που επέστρεψε πριν από τρεις εβδομάδες από την Ιταλία

μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Realitatea Plus, επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές.

Σύμφωνα με το Realitatea, ο ασθενής έχει τεθεί σε καραντίνα στο νοσοκομείο Matei Bals του Βουκουρεστίου. Αξιωματούχοι στο νοσοκομείο δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμοι να σχολιάσουν την κατάσταση.

Την ίδια στιγμή σε “κόκκινο” συναγερμό βρίσκεται η Ευρώπη καθώς ο νέος κοροναϊός δείχνει να εξαπλώνεται στη “Γηραία Ήπειρο” με γοργούς ρυθμούς. Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε λίγες ώρες επιβεβαιώθηκαν κρούσματα σε τέσσερις χώρες. Να σημειωθεί πως η αρχή έγινε από τη Γαλλία όπου καταγράφηκε το πρώτο θύμα στις 15 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον διαδικτυακό χάρτη του Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering, ο οποίος ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζοντας την πλήρη εικόνα για τη δράση του κορονοϊού, δέκα ημέρες μετά, οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 12 και τα κρούσματα σε 374 σε συνολικά 12 χώρες.

Πιο συγκεκριμένα:

322 κρούσματα στην Ιταλία, 11 νεκροί έχει αναρρώσει ένας

12 κρούσματα στη Γαλλία, ένας νεκρός, έχουν αναρρώσει 11

16 κρούσματα στη Γερμανία, έχουν αναρρώσει τα 14

13 κρούσμαστα στη Μεγάλη Βρετανία, έχουν αναρρώσει 8

3 κρούσματα στην Ισπανία, έχουν αναρρώσει 2

1 κρούσμα στο Βέλγιο το οποίο ανάρρωσε

1 κρούσμα στη Φινλανδία το οποίο ανάρρωσε

1 κρούσμα στη Σουηδία

2 κρούσματα στην Αυστρία

1 κρούσμα στην Κροατία

1 κρούσμα στην Ελβετία

1 κρούσμα στη Ρουμανία

Τα τελευταία κρούσματα στην Ευρώπη

Ένας 70χρονος βγήκε θετικός στον νέο κοροναϊό στη καντόνι Τιτσίνο, στη νότια Ελβετία, στα σύνορα με την Ιταλία, ανακοίνωσαν οι ελβετικές αρχές, επιβεβαιώνοντας το πρώτο κρούσμα του Covid-19. “Ο άνθρωπος που μολύνθηκε βρισκόταν στην Ιταλία πριν από περίπου 10 ημέρες και συμμετείχε σε μια εκδήλωση στο Μιλάνο” έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας της Ελβετίας, σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε.

“Το πρόσωπο αυτό νοσηλεύεται και βρίσκεται σε απομόνωση, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή” σημείωσε το ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας σε ένα δελτίο τύπου.

Αξιωματούχοι είπαν, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου, ότι δεν είναι σαφές σε ποια ακριβώς εκδήλωση μολύνθηκε ο άνδρας. Οι άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί του έχουν αναγνωριστεί και έχουν τεθεί σε καραντίνα για ένα διάστημα 14 ημερών.

Οι ελβετικές αρχές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα 70 εξετάσεων που έχουν γίνει αναμένονται τις επόμενες ώρες, από το Τιτσίνο, αλά επίσης από τα κεντρικά και βόρεια καντόνια της Βέρνης και της Βασιλείας. Όπως τονίζουν οι αρχές, δεν είναι αναγκαίο, σε αυτό το στάδιο, να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, όπως το κλείσιμο σχολείων. Νέα μέτρα θα εξεταστούν στην περίπτωση που οι αρχές κρίνουν ότι η μετάδοση του ιού είναι ανεξέλεγκτη.

Από την πλευρά του την λήψη όλων των μέτρων για την όσο το δυνατόν καλύτερη αποτροπή εξάπλωσης του κοροναϊού, έπειτα και από την επιβεβαίωση των δύο πρώτων κρουσμάτων στην Αυστρία, συγκεκριμένα στο ομόσπονδο κρατίδιο του Τιρόλου, υποσχέθηκε ο Αυστριακός ομοσπονδιακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς.

Πρωταρχικός στόχος είναι να προστατευθεί ο αυστριακός πληθυσμός και να γίνουν τα πάντα για να αποτραπεί όσο το δυνατόν περισσότερο η περαιτέρω εξάπλωσή του κοροναϊού, τόνισε ο καγκελάριος σε δηλώσεις του το απόγευμα από το Λονδίνο, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας είχε συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Στο μεταξύ, δεν επιβεβαιώθηκαν τελικά οι υποψίες για εμφάνιση περιπτώσεων κοροναϊών στο ομόσπονδο κρατίδιο Φόραλμπεργκ, και μετά την αποστολή των αποτελεσμάτων εξέτασης των δύο δειγμάτων ανακοινώθηκε λήξη του συναγερμού, σύμφωνα με απόψινή ενημέρωση από την Υπηρεσία Τύπου του κρατιδίου.

Όπως αναφερόταν το απόγευμα της Τρίτης, στην Αυστρία, 59 νοσοκομεία είναι ήδη εξοπλισμένα για την αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων κοροναϊού και για ασθένειες με Covid-19, τον σχετικό κατάλογο νοσοκομείων δημοσίευσε το υπουργείο Υγείας, τα περισσότερα των οποίων, συγκεκριμένα 15, βρίσκονται στο κρατίδιο της ‘Ανω Αυστρίας. Ακολουθούν 14 στην Κάτω Αυστρία, οκτώ στο Τιρόλο και έξι στο Σάλτσμπουργκ, ενώ υπάρχουν από πέντε εγκαταστάσεις που είναι εξοπλισμένες για θεραπεία στην Καρινθία και το Φόραλμπεργκ, τέσσερις στη Στυρία και ένα νοσοκομείο στο Μπούργκενλαντ.

Στη Βιέννη, το νοσοκομείο Κάιζερ Φραντς Γιόζεφ είναι το πλέον αρμόδιο σημείο αναφοράς για ύποπτες περιπτώσεις καθώς το 4ο ιατρικό τμήμα εκεί εξειδικεύεται στη διάγνωση και θεραπεία τέτοιων ιογενών ασθενειών.

Παράλληλα και η Κροατία ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα του νέου κοροναϊού στην επικράτειά της, με τον πρωθυπουργό της Αντρέι Πλένκοβιτς να δηλώνει ότι πρόκειται για έναν ασθενή που νοσηλεύεται στην πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ.

“Ο ασθενής βρίσκεται στην κλινική του Ζάγκρεμπ για λοιμώδη νοσήματα. Πρόκειται για ένα μάλλον νεαρής ηλικίας πρόσωπο και παρουσιάζει ηπιότερα συμπτώματα. Βρίσκεται στην απομόνωση και η κατάστασή του είναι καλή μέχρι στιγμής”, πρόσθεσε ο Πλένκοβιτς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο υπουργός Υγείας της Κροατίας Βίλι Μπέρος διευκρίνισε παράλληλα ότι ο ασθενής είχε διαμείνει στο Μιλάνο της Ιταλίας από τις 19 ως τις 21 Φεβρουαρίου.

Η κατάσταση στην Ιταλία

Η έξαρση των κρουσμάτων του νέου κοροναϊού μέσα σε τέσσερις ημέρες, έχει καταστήσει την Ιταλία την περισσότερο πληγείσα χώρα στην Ευρώπη. Οι νεκροί είναι πλέον έντεκα καθώς ανακοινώθηκε ότι πέθανε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην περιφέρεια Βενετο. Νωρίτερα κατέληξαν άλλοι τρεις ασθενείς άνω των ογδόντα ετών στην Λομβαρδία.

Παράλληλα, τρία νέα κρούσματα καταγράφηκαν στην Σικελία της Κάτω Ιταλίας, δυο στην κεντρική περιοχή της Τοσκάνης και ένα στην Λιγουρία, με πρωτεύουσα την Γένοβα.

Ο ‘Αντζελο Μπορέλι δήλωσε στον Τύπο ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε σε 322, στη μεγάλη πλειονότητά τους καταγράφονται στον βορρά της χώρας.

Ωστόσο όλες οι όμορες χώρες της Ιταλίας συμφώνησαν να κρατήσουν ανοιχτά τα σύνορά τους διότι το κλείσιμό τους θα ήταν “λανθασμένη και δυσανάλογη” αντίδραση, δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Υγείας Ρομπέρτο Σπεράνσα. Μετά τη συνάντηση που είχαν στη Ρώμη οι υπουργοί Υγείας της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ελβετίας, της Αυστρίας, της Κροατίας και της Γερμανίας, συμφωνήθηκε “να εξετάζεται κατά περίπτωση” η ενδεχόμενη ακύρωση σημαντικών εκδηλώσεων, αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Σύμφωνα πάντως με τον Τύπο, η αύξηση των κρουσμάτων μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας και αν τα μέτρα που ελήφθησαν αποδειχθούν αποτελεσματικά, να περιοριστεί αμέσως μετά.

Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στο προσωπικό της να μην ταξιδεύει στη Λομβαρδία της βόρειας Ιταλίας λόγω των ανησυχιών για τον κοροναϊό και ζήτησε από τους αξιωματούχους, που μετέβησαν στις πλέον πληγείσες περιοχές της βόρειας Ιταλίας, να παραμείνουν στα σπίτια τους για δύο εβδομάδες. “Συνιστούμε στο προσωπικό μας να αντικαταστήσει τα ταξίδια στη Λομβαρδία με τηλεδιασκέψεις”, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως τα στελέχη της ΕΕ, που επισκέφθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες 11 πόλεις στη βόρεια Ιταλία, οι οποίες περιλαμβάνονται σε εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο από το ξέσπασμα του κοροναϊού, πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους για δύο εβδομάδες.

Την ίδια στιγμή οι ιταλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις τιμές πώλησης χειρουργικών μασκών και απολυμαντικού ζελέ που εκτοξεύτηκαν στα ύψη στο διαδίκτυο, έπειτα από το ξέσπασμα του κοροναϊού στη βόρεια Ιταλία, δήλωσαν σήμερα δύο υψηλόβαθμοι δικαστές.

“Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε έρευνα σχετικά με τις πληροφορίες μέσων ενημέρωσης για παράλογες τιμές αυτών των προϊόντων που πωλούνται μέσω ιστοσελίδων τις τελευταίες δύο ημέρες”, δήλωσε στο Reuters η αντιεισαγγελέας του Μιλάνου Τιτσιάνα Σιτσιλιάνο.

Πολλά φαρμακεία λένε ότι εξαντλήθηκαν οι χειρουργικές μάσκες και τα απολυμαντικά ζελέ για τα χέρια με αποτέλεσμα κάποιοι καταναλωτές να έχουν στραφεί στο διαδίκτυο για τις αγορές τους, όπου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

“Η τιμή της μάσκας στο διαδίκτυο έχει αυξηθεί από ένα σεντ σε δέκα ευρώ έκαστη και η συσκευασία ενός λίτρου απολυμαντικού ζελέ για τα χέρια, που την περασμένη εβδομάδα πωλούνταν στα επτά ευρώ, χθες πωλούνταν στα 39”, δήλωσε η Σιτσιλιάνο.

Με τον ιό να εξαπλώνεται, η αστυνομία έχει εκδώσει προειδοποιήσεις ότι κάποιοι απατεώνες, υποδυόμενοι τους επιθεωρητές υγείας, χρησιμοποιούν πλαστές ταυτότητες για να αποκτήσουν πρόσβαση στα σπίτια πολιτών και να κλέψουν χρήματα ή τιμαλφή.

Στη Φλωρενία ένας κινέζος φοιτητής που κατάγεται από την Ουχάν σε μια διαμαρτυρία βρέθηκε στο κέντρο της πόλης και σε πλακάτ έγραψε: “Δεν είμαι ιός, είμαι άνθρωπος”.

Γαλλία

Η επιδημία του νέου κοροναϊού “είναι προ των πυλών μας”, δήλωσε από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν στον ραδιοσταθμό RTL, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι “σήμερα δεν κυκλοφορεί κάποιος που να είναι άρρωστος στη Γαλλία”.

“Έχουμε πολλούς συναγερμούς. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό καθώς η επιδημία είναι προ των πυλών μας. Προετοιμαζόμαστε, προετοιμάζουμε το σύνολο των μέσων υγειονομικής παρακολούθησης για το σενάριο της επιδημίας”, σημείωσε ο υπουργός. “Βρισκόμαστε σε αναμονή, σε προσαρμογή”, πρόσθεσε.

“Επιδημία” εξήγησε, “είναι όταν λες: ‘ο ιός κυκλοφορεί δεν μπορούμε να τον αναχαιτίσουμε’, όταν λες: ‘δεν εντοπίζονται όλοι οι ασθενείς…'”. “Τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο πριν από την επιδημία”, σημείωσε.

Στην Ιταλία, επισήμανε ο Βεράν, “σχεδόν το σύνολο των ασθενών εντοπίζεται σήμερα σε δύο γεωγραφικές τοποθεσίες. Δεν υπάρχουν ίχνη κυκλοφορίας του ιού εκτός των ζωνών αυτών”. Ως εκ τούτου, συνέχισε, “στη Ρώμη, δεν υπάρχει σήμερα ασθενής, δεν είναι μια ζώνη που να θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση υγειονομικού συναγερμού”.

Ο Γάλλος υπουργός Υγείας αναμένεται να συναντηθεί εντός της ημέρας με τους Ευρωπαίους συναδέλφους του στη Ρώμη.

“Δεν κλείνουμε τα σύνορα γιατί κάτι τέτοιο δεν θα είχε νόημα. Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει λόγος να εξετάσουμε το κλείσιμο των συνόρων”, σημείωσε επίσης ο υπουργός.

“Δεν υπάρχει κανένα επιστημονικό και ιατρικό επιχείρημα σήμερα που να μας οδηγεί να σταματήσουμε τα γεγονότα που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο”, όπως ο αγώνας Λυών-Γιουβέντους του Τσάμπιονς Λιγκ που προβλέπεται να γίνει αύριο Τετάρτη.

Φωτο: Reuters

