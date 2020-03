Κορονοϊός: Το εξώφυλλο του New Yorker υπερβαίνει τις λέξεις

Το τεύχος του New Yorker για αυτή τη βδομάδα έχει τίτλο “Health Issue” και εστιάζει στην υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.

Ο αριθμός των νεκρών που έχει προκαλέσει η πανδημία στις ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τους 3.000, ενώ ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων ξεπέρασε τα 163.000, κατά δεδομένα του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Οι ΗΠΑ είναι μακράν η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στον κόσμο, ενώ οι θάνατοι εξαιτίας της ασθένειας COVID-19 έχουν ξεπεράσει τους 3.000.

Έτσι, ο New Yorker αφιερώνει όλο το νέο τεύχος του στον κλάδο της υγείας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ενώ αποτίει φόρο τιμής στους πραγματικούς ήρωες των ημερών μας, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

To συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο είναι του κομίστα Chris Ware, ο οποίος συνεργάζεται με το περιοδικό εδώ και 20 χρόνια. Τα σκίτσα του εστιάζουν στις κοινωνικές διακρίσεις, την κοινωνική απομόνωση, την κατάθλιψη και τη συναισθηματική κακοποίηση.

Ο Ware εξήγησε στο editorial του New Yorker γιατί αποφάσισε να κάνει το εν λόγω σκίτσο. Όπως γράφει ο ίδιος:

“Πολλές φορές ζητώ από τη 15χρονη κόρη μου να μου πει το θέμα του επόμενου σκίτσου ή καρτούν μου, όχι μόνο γιατί αυτό με “βγάζει” από το γραφείο που δουλεύω, αλλά επειδή όπως τα περισσότερα παιδιά της γενιάς της, παρατηρεί όσα συμβαίνουν στον πλανήτη. Έτσι, σκιτσάροντας για το τεύχος που αφορά τη Δημόσια Υγεία, απευθύνθηκα σε εκείνη.

“Να είσαι σίγουρος ότι αυτό που θα κάνεις θα αφορά τις οικογένειες και τα παιδιά των ίδιων των γιατρών’, μου είπε.

Οι γονείς μιας φίλης της, είναι και οι δύο γιατροί. Η φίλη της κόρης μου ανέφερε πως η μητέρα της δεν πηγαίνει πια στη δουλειά, περιμένοντας τα αποτελέσματα του τεστ για τον covid-19.

Η τελευταία πραγματική δουλειά που έκανα, ήταν παράδοση αίματος στα νοσοκομεία, στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Εκεί μιλούσα με τους ανθρώπους που δουλεύουν στον κλάδο της υγείας, λέγαμε για τις ταινίες που είδαν πρόσφατα, για τις οικογένειές τους. Έτσι, γυρνούσα σπίτι, και από τη μια αισθανόμουν ντροπή για τη “λεπτή” μικρή φιλοδοξία μου να γίνω καλλιτέχνης, αλλά ευγνώμων που τουλάχιστον θα μπορούσα να πάω πίσω και να κοιμηθώ.

Την ώρα που μερικοί από εμάς ανησυχούμε για το τι έχει να μας δείξει το Netflix, ένας μεγάλος αριθμός άρθρων, εκθέσεων και συνεντεύξεων με τους γιατρούς, μας δείχνουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι τις επόμενες εβδομάδες. Τα νοσοκομεία είναι σχεδόν δεδομένο πως θα γεμίσουν με ασθενείς. Αλληλέγγυοι συμπολίτες μας ράβουν στα σπίτια τους μάσκες για να “καλύψουν” την έλλειψη υλικών. Οι ίδιοι οι γιατροί απομονώνονται στα σπίτια τους για να μη μολύνουν τις οικογένειές τους. Όλα αυτά μοιάζουν με λεπτομέρειες σε ένα σενάριο σκοτεινής ταινίας. Σε τι είδους εφιάλτη θα ξυπνήσουμε;”.

Εκτός από τον Ware όμως, και ο βραβευμένος με Πούλιτζερ Mike Luckovich, αφιερώνει ένα συγκλονιστικό σκίτσο στους εργαζόμενους στον κλάδο της υγείας.



news247

Μοιραστείτε με τους φίλους σας