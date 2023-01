Λιθουανία: Μεγάλη έκρηξη στον αγωγό αερίου. Τα 50 μέτρα φθάνουν οι φλόγες

Μια έκρηξη προκάλεσε ζημιές σήμερα σε αγωγό φυσικού αερίου της Amber Grid, που συνδέει τις χώρες της Βαλτικής με την Πολωνία, στη βόρεια Λιθουανία

χωρίς να προκληθούν θύματα, ανακοίνωσε η εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου της Λιθουανίας.

Βίντεο που δημοσίευσε ο λιθουανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός LRT δείχνει φωτιά να μαίνεται στο σημείο της έκρηξης στην κομητεία Πανεβεζίς στη βόρεια Λιθουανία. Φλόγες υψώνονταν περίπου 50 μέτρα στον ουρανό και ήταν ορατές σε απόσταση τουλάχιστον 17 χιλιομέτρων, ανέφερε το LRT.

«Ερευνούμε την αιτία της έκρηξης», είπε ένας εκπρόσωπος της Amber Grid. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις δεν βλέπει κακόβουλες αιτίες για την έκρηξη, αλλά οι έρευνες θα καλύψουν όλα τα πιθανά σενάρια.

Η πυρκαγιά θα σβήσει σύντομα, καθώς έκλεισε η παροχή αερίου, τόνισε η Amber Grid. Ο Ποβίλας Μπαλτσιούνας, επικεφαλής της δημόσιας διοίκησης στην κοντινή πόλη Πασλαβίς, είπε στο Reuters ότι η φωτιά εξακολουθούσε να μαίνεται στις 19:50 ώρα Ελλάδας.

Η αστυνομία ετοιμαζόταν να εκκενώσει ένα χωριό κοντά στο σημείο, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων της Βαλτικής BNS. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι, πρόσθεσε το BNS.

BREAKING: Fire caught on video from the blast from the gas pipeline connecting Lithuania and Latvia

Public broadcaster LRT reports that the town of Pasvalys, in northern Lithuania, has evacuated due to the situation pic.twitter.com/I0WL6sXEs4

— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) January 13, 2023