Μέιν: Πρ. στρατιωτικός και ψυχικά ασταθής ο δράστης του μακελειού. 22 νεκροί

Ένας 40χρονος πρώην εκπαιδευτής πυροβόλων όπλων του αμερικανικού στρατού στο Μέιν, που είχε πάρει εξιτήριο

από μονάδα ψυχικής υγείας, φέρεται να είναι ο δράστης του μακελειού στην Πολιτεία των ΗΠΑ, όπως έκαναν γνωστό οι τοπικές Αρχές.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το CNNi, το γραφείο τύπου των Αρχών της περιοχής, έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα φωτογραφίες του φερόμενου ως δράστη, καθώς μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος.

Η νοσηλεία του σε μονάδα ψυχικής υγείας κρίθηκε απαραίτητη μετά από απειλές, που εξαπέλυσε, πως θα ανατινάξει αμερικανική στρατιωτική βάση. Σύμφωνα με τον πρόσφατο απολογισμό τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 60 τραυματίστηκαν. «Έχουμε 22 επιβεβαιωμένους νεκρούς και πολλούς, πάρα πολλούς τραυματίες», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μακάρθι, δημοτικός σύμβουλος στην πόλη περίπου 35.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου πενήντα χιλιομέτρων βόρεια από το Πόρτλαντ.

Ο δράστης επιτέθηκε σε «τρία μέτωπα»: αίθουσα μπόουλινγκ και πάρτι, εστιατόριο-μπαρ και εφοδιαστικό κέντρο αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Οι Αρχές, που απηύθυναν σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία SUV λευκού χρώματος, ζητώντας από τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τον κάτοχό του και να επικοινωνήσουν μαζί τους αν το δουν.

Τα δημόσια σχολεία δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, ανακοίνωσε αξιωματούχος της σχολικής διεύθυνσης της περιοχής.

