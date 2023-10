Μακελειό με εκατοντάδες νεκρούς στη Μ. Ανατολή. Ισοπεδώνεται η Γάζα ως αντίποινα στη Χαμάς

Σε αδιανόητο μακελειό εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ισραήλ. Ισραηλινά αεροσκάφη πλήττουν τη Γάζα την ώρα που η Χαμάς συνεχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ όπου ηχούν ξανά και ξανά σειρήνες.

Εικόνες καταστροφής στη Γάζα, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο «ολικός αποκλεισμός» της, τρίτη ημέρα του πολέμου στο Ισραήλ.

Από το άλλο στρατόπεδο, αυτό της Χαμάς, η παλαιστινιακή οργάνωση έπληξε με ρουκέτα περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν», στο Τελ Αβίβ όπου υψώθηκε καπνός.

Οι πτήσεις έχουν διακοπεί προσωρινά, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, η ρουκέτα που πέρασε από το αντιπυραυλικό σύστημα, δεν έπληξε το αεροδρόμιο, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής έχουν ηχήσει στο βόρειο Ισραήλ, με αναφορές για αναχαίτιση των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Λιβάνου.

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι κάποιοι ένοπλοι εισβολείς από τον γειτονικό Λίβανο σκοτώθηκαν, ενώ σηκώθηκαν πολεμικά ελικόπτερα και αναπτύχθηκαν δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν την επιχείρηση διείσδυσης.

Εξάλλου, το BBC μετέδωσε ότι περισσότεροι από 10 Βρετανοί πολίτες είναι νεκροί ή αγνοούμενοι στο Ισραήλ. Επίσης, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι εννέα Αμερικανοί πολίτες σκοτώθηκαν στη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε: «Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στα θύματα και στις οικογένειες όλων των πληγέντων και ευχόμαστε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και παραμένουμε σε επαφή με τους Ισραηλινούς εταίρους μας, ιδιαίτερα τις τοπικές αρχές».

Αργά το μεσημέρι, σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, ένας πύραυλος εκτοξεύθηκε από τη Γάζα και έπληξε τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Τελ Αβίβ με την Ιερουσαλήμ.

Σφοδρή είναι στο μεταξύ, η απάντηση των Ισραηλινών στα μαζικά, πυραυλικά χτυπήματα που δέχονται πρώτοι στα εδάφη τους από την οργάνωση Χαμάς.

Αεροσκάφη ισοπέδωσαν κτίρια στη Γάζα τη Δευτέρα, όπως δείχνουν τα βίντεο από τις ισραηλινές επιχειρήσεις με αναφορές για δεκάδες νεκρούς.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ, είχε ανακοινώσει σχέδιο για τον «ολικό αποκλεισμό» της Λωρίδας της Γάζας.

«Επιβάλλουμε πλήρη πολιορκία στη Γάζα», ανέφερε ο Γκαλάντ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του. «Ούτε ηλεκτρικό, ούτε νερό, ούτε καύσιμα», υπογράμμισε, σχολιάζοντας ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται στο πλαίσιο της μάχης του Ισραήλ εναντίον «αποκτηνωμένων ανθρώπων».

Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει ο Υπουργείο Υγείας της Γάζας, ανέφερε πως δεκάδες ήταν οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν από την ισραηλινή επίθεση σε καταυλισμό προσφύγων στην Τζαμπαλίγια.

