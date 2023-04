Μακελειό στο Κεντάκι: Ένοπλος άνοιξε πυρ. 5 νεκροί, έξι τραυματίες

Η μητροπολιτική αστυνομία της πόλης Λούιβιλ στο Κεντάκι των ΗΠΑ (LMPD) κάνει λόγο για πολλά θύματα από περιστατικό πυροβολισμών στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν πέντε νεκροί και έξι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, δράστης και αστυνομία αντάλλαξαν πυροβολισμούς.

Σε μια σύντομη συνέντευξη Τύπου, η αστυνομία του Λούιβιλ είπε ότι ανταποκρίθηκε ενεργά στο επεισόδιο και ότι ο δράστης είναι νεκρός, χωρίς να είναι σαφές τι οδήγησε στον θάνατό του.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν έξω από τραπεζικό κατάστημα της περιοχής, με το LMPD να συμβουλεύει τους πολίτες να αποφύγουν το τετράγωνο 300 της East Main Street και συγκεκριμένα τον χώρο έξω από την Old National Bank. Όπως αναφέρεται, το περιστατικό έχει τελειώσει, με τα θύματα να έχουν μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της περιοχής και την κατάστασή τους να παραμένει άγνωστη.

Το FBI στο σημείο των πυροβολισμών στο Κεντάκι

Στο σημείο βρίσκονται αυτή την ώρα αστυνομικοί του Λούιβιλ και ειδικοί πράκτορες του FBI.

Βίντεο από την περιοχή δείχνουν τους αστυνομικούς με βαρύ οπλισμό να έχουν αποκλείσει ένα εμπορικό κατάστημα στην περιοχή, ενώ τα τηλεοπτικά πλάνα από το σημείο δείχνουν έντονη αστυνομική παρουσία, με σπασμένα γυαλιά και πεταμένο ιατρικό εξοπλισμό σε ένα σημείο.

Στο Twitter, ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσιαρ, δήλωσε ότι κατευθύνεται προς τον τόπο των πυροβολισμών και έγραψε: «Παρακαλώ προσευχηθείτε για όλες τις οικογένειες που επλήγησαν και για την πόλη του Λούιβιλ».

«Ήμουν στο φανάρι και το πρώτο πράγμα που είδα ήταν ένας τύπος απέναντι στη διασταύρωση να είναι ξαπλωμένος στην είσοδο ενός ξενοδοχείου», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο WDRB.

#BREAKING HEAVY police presence here in the area of 300 Main St. in Louisville.

Police are urging you avoid the area. They say there is a “major police incident” in this area.

We are working to get more information from LMPD right now. Info is very limited at the moment. @WLKY pic.twitter.com/Zzlg88SvfQ

— Munashe Kwangwari (@MunasheWLKY) April 10, 2023