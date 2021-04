Νέα Υόρκη: Νεκρός Έλληνας αστυνομικός – Παρασύρθηκε εν ώρα καθήκοντος από μεθυσμένη οδηγό

Τραγικό θάνατο βρήκε εν ώρα καθήκοντος Έλληνας αστυνομικός στη Νέα Υόρκη όταν τον παρέσυρε με το αυτοκίνητό της γυναίκα

που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Η Jessica Beauvais, 32 ετών, συνελήφθη για ανθρωποκτονία για το θάνατο του ομογενή αστυνομικού Αναστάσιου Τσάκου 43 ετών.

Ο άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ ρύθμιζε την κυκλοφορία μετά από άλλο θανατηφόρο τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Long Island Expressway στο Queens, ανέφεραν αξιωματούχοι της αστυνομίας της Νέας Υόρκης την Τρίτη.

Σύμφωνα με την αστυνομία Νέας Υόρκης, η Jessica Beauvais, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του αστυνομικού Αναστασίου Τσάκου να απομακρυνθεί από την περιοχή αλλά αντίθετα συνέχισε την πορεία της με αποτέλεσμα να τον παρασύρει με το αυτοκίνητό της, τύπου Volkswagen του 2013.

Αστυνομικοί, διέκοψαν την κυκλοφορία, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αστυνομικό Αναστάσιο Τσάκο, ο οποίος σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος.

«Ο αστυνομικός Αναστάσιος Τσάκος ήταν σύζυγος, πατέρας, ένας γιος και ένας προστάτης. Θα τον θυμόμαστε πάντα ως ήρωα», σημειώνεται σε ανάρτηση της αστυνομίας Νέας Υόρκης.

Η εισαγγελέας του Κουίνς Melinda Katz δήλωσε σε γραπτή δήλωση την Τρίτη το απόγευμα ότι μετά το δυστύχημα, η Jessica Beauvais συνέχισε να οδηγεί μέχρι που αστυνομικοί περικύκλωσαν το όχημά της.

Όμως και πάλι η γυναίκα οδηγός προσπάθησε να διαφύγει από τον αστυνομικό κλοιό, αναστρέφοντας το αυτοκίνητό της και πέφτοντας πάνω σε όχημα της αστυνομίας.

Η Jessica Beauvais τελικά συνελήφθη και κατηγορήθηκε επίσης για οδήγηση χωρίς άδεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Θλίψη στην Ομογένεια

Σε συλλυπητήρια ανάρτηση για την απώλεια του 43χρονου αστυνομικού προχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, εκφράζοντας τη συμπαράσταση στην οικογένεια του εκλιπόντος.

«Ο τραγικός θάνατος του αστυνομικού του NYPD Αναστασίου Τσάκου, την ώρα που υπηρετούσε την Κοινότητα, μας υπενθυμίζει τους ανθρώπους που προστρέχουν πρώτοι, τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες, το ιατρικό προσωπικό, και οι οποίοι πάντοτε θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Αιωνία του η μνήμη», έγραψε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

The tragic death of NYPD Officer Anastasios Tsakos, while serving his community, reminds us that first responders, police, fire, medical, always place their lives on the line. May his memory be eternal.

-Elpidophoros (@Elpidophoros) April 27, 2021

Ο Αναστάσιος Τσάκος είχε γεννηθεί στην Ελλάδα και βρέθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ την δεκαετία του ’90. Φοίτησε στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, όπου η σημερινή διευθύντρια του σχολείου, Έλενα Καραγιώργου, τον είχε μαθητή και εξέφρασε την οδύνη της για τον τραγικό θάνατό του, μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα».

«Είχαμε μαθητές και τον Αναστάση και τον μικρότερο αδελφό του, τον Λευτέρη. Ηταν και οι δυο πολύ καλοί μαθητές, αλλά κυρίως πολύ καλά παιδιά. Ο Αναστάσης ήρθε από την Ελλάδα και, παρότι στην αρχή δεν μίλαγε καλά αγγλικά, κατάφερε να προοδεύσει, να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο και να γίνει αστυνομικός. Ήταν γενικά ένας καλός άνθρωπος. Οταν ο σύζυγός μου (σ.σ. ο Γιάννης Τηλιακός) είδε πρώτος την είδηση το πρωί, με ξύπνησε αμέσως. Σοκαριστήκαμε και οι δυο», ανέφερε η κυρία Καραγιώργου.

Ο αδερφός του άτυχου αστυνομικού, Λευτέρης που ζει μόνιμα στη Βόρεια Καρολίνα σύμφωνα με την εφημερίδα «Newsday», αναχώρησε άμεσα για τη Νέα Υόρκη.

Ο Εθνικός Κήρυκας επικοινώνησε με την σύζυγό του και νύφη του εκλιπόντος, Κάρολ, η οποία, εμφανώς συγκλονισμένη, αναφέρθηκε στο ήθος του αδικοχαμένου Αναστάσιου.

«Ηταν ένας αξιαγάπητος πατέρας, σύζυγος, αδελφός και κουνιάδος. Νοιαζόταν πολύ εκ φύσεως για όλους. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συντετριμμένος μίλησε στην ίδια εφημερίδα και ο αστυνομικός ιερέας, π. Γεώργιος Αναστασίου, ο οποίος γνώριζε τον εκλιπόντα μέσα από την κοινή τους υπηρεσία.

«Το παλικάρι αυτό πήγαινε στην δουλειά 11 το βράδυ όταν εμείς οι πιο πολλοί κοιμόμαστε. Δυστυχώς αποδείχθηκε τραγικό και μοιραίο για τον ίδιο», τόνισε ο κ. Αναστασίου.

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει, τόσο ως ιερέας της Αστυνομίας αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς γνώριζα τον Αναστάση, το ποιόν του χαρακτήρα του και πόσο σκληρά δούλευε, για την Αστυνομία και την οικογένειά του. Ηταν ένας φοβερά αφοσιωμένος οικογενειάρχης, δούλευε με υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προσφέρει στην οικογένειά του ό,τι καλύτερο μπορούσε για να την ζήσει», πρόσθεσε στη συνέχεια.

