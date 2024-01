Νεκροί 5 επιβαίνοντες του αεροπλάνου που συγκρούστηκε με το αεροσκάφος της Japan Airlines

Νεκρά είναι τα πέντε μέλη του αεροπλάνου της ακτοφυλακής με το οποίο συγκρούστηκε το αεροσκάφος της Japan Airlines κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Τόκιο.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK, τα πέντε από τα έξι μέλη του πληρώματος του αεροπλάνου της ακτοφυλακής εντοπίστηκαν νεκρά.

Η ιαπωνική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι ο πιλότος του αεροσκάφους της διασώθηκε. Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως και οι 379 επιβαίνοντες -367 επιβάτες και 12 μέλη του προσωπικού- του αεροσκάφους της Japan Airlines είχαν καταφέρει να εκκενώσουν με ασφάλεια το φλεγόμενο αεροπλάνο. Αξιωματούχος της ακτοφυλακής δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK ότι το αεροσκάφος που συγκρούστηκε με την πτήση της Japan Airlines ετοιμαζόταν να πετάξει στη Νιιγκάτα για την ανακούφιση των σεισμοπαθών.

Υπενθυμίζεται ότι η δυτική ακτογραμμή της Ιαπωνίας επλήγη χθες από ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,6 βαθμών, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 48 άνθρωποι. Οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από κτίρια που κατέρρευσαν.

