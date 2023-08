Νορβηγία και Σουηδία πλήττονται από την καταιγίδα Χανς

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σουηδία και τη Νορβηγία σήμερα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη Δανία καθιστούν αδύνατον να ελεγχθεί μια δασική πυρκαγιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η καταιγίδα «Χανς» πλήττει τις σκανδιναβικές χώρες από το Σαββατοκύριακο.

Οι κάτοικοι του Άρε, όπου βρίσκεται ένα γνωστό χιονοδρομικό κέντρο, στη βορειοδυτική Σουηδία, κλήθηκαν να αποφεύγουν τον χείμαρρο Σουσαμπάκεν, ο οποίος υπερχείλισε με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε δρόμους και κατοικίες, αναφέρει η ιστοσελίδα Krisinformation, ένας ιστότοπος που ενημερώνει τον πληθυσμό για καταστάσεις κρίσης.

Three injured after train derails in Sweden as storms cause havoc across northern Europe

Την Δευτέρα, δύο βαγόνια μιας αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν στην ανατολική Σουηδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι. Το ατύχημα οφείλεται στη διάβρωση ενός αναχώματος λόγω της πλημμύρας.

Στη Νορβηγία, η αστυνομία έκανε λόγο για πολλές κατολισθήσει σήμερα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι περίπου 100 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

🔴 översvämning i åre | sweden översvämning | Sverige stormar idag

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Σουηδίας και της Νορβηγίας εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε πολλές περιοχές. Η κακοκαιρία δυσχεραίνει επίσης την κυκλοφορία, αφού πολλοί δρόμοι έκλεισαν και ακυρώθηκαν δρομολόγια τρένων και φεριμπότ.

Η μετεωρολογική υπηρεσία DMI της Δανίας προειδοποίησε για θυελλώδεις ανέμους στα βόρεια της χώρας. Η αστυνομία ανέφερε εξάλλου σε μια ανακοίνωσή της ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης μιας δασικής πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Κλιτμόλερ «εμποδίζονται» από τους πολύ ισχυρούς ανέμους.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας