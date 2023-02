Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι

Τέλος στο θρίλερ με το ύποπτο κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι, καθώς όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, ο αμερικανικός στρατός το κατέρριψε πάνω από τον Ατλαντικό.

Το μπαλόνι εντοπίστηκε για πρώτη φορά στον ουρανό πάνω από την Μοντάνα στις αρχές της εβδομάδας και ταξίδεψε στο μέσο της χώρας ακολουθώντας τα καιρικά φαινόμενα πριν εξέλθει από τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες ανάκτησης το μπαλονιού, στα ανοικτά της ακτής κοντά στο σημείο όπου κατέπεσε, μετά την κατάρριψή του, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Ένα αμερικανικό μαχητικό κατέρριψε το μπαλόνι στα ανοιχτά της Νότιας Καρολίνας, απαντώντας στην «απαράδεκτη παραβίαση» της αμερικανικής κυριαρχίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτήν. Το υπουργείο διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε δώσει από την Τετάρτη την έγκρισή του για την κατάρριψη, εφόσον η αποστολή αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς να διακυβευτεί η ζωή Αμερικανών πολιτών.

Στην ανακοίνωσή του ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν διαβεβαιώνει ότι το μπαλόνι αυτό χρησιμοποιήθηκε από την Κϊνα σε μια προσπάθεια να παρακολουθήσει στρατηγικές τοποθεσίες στις ηπειρωτικές ΗΠΑ και ότι καταρρίφθηκε εντός των αμερικανικών χωρικών υδάτων.

Έκλεισαν τρία αεροδρόμια

Πριν από την κατάρριψή του, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε απαγόρευση προσγείωσης για τα αεροδρόμια στο Γουίλμινγκτον της Βόρειας Καρολίνας, στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας και στο Μυρτλ Μπιτς της Νότιας Καρολίνας. Η FAA περιόρισε επίσης τον εναέριο χώρο κοντά στο Myrtle Beach “για να υποστηρίξει το Υπουργείο Άμυνας σε μια προσπάθεια εθνικής ασφάλειας».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «θα ασχοληθούν» με το μπαλόνι, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν θα δώσει εντολή για την κατάρριψή του, περιορίστηκε σε ένα «θετικό» νεύμα, υψώνοντας τον αντίχειρά του.

VIDEO: US has downed the Chinese balloon off the Carolina coast and an operation is underway to recover the debris. pic.twitter.com/vokroY8Mle

— Scott Gustin (@ScottGustin) February 4, 2023