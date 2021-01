Ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Λίγο νωρίτερα είχε ορκιστεί και η εκλεγμένη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, μέσα σε χειροκροτήματα.

Στην πρώτη ομιλία του ο Μπάιντεν τόνισε ότι «αυτή είναι η ημέρα της Αμερικής, η ημέρα της Δημοκρατίας». «Η Δημοκρατία νίκησε» διεμήνυσε ο Μπάιντεν, για να προσθέσει ότι θα δώσει την ψυχή του για να ενώσει τους Αμερικανούς. Με αιχμές κατά του απελθόντος πλέον Ντόναλντ Τραμπ, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε: «Αναδύεται ένας πολιτικός εξτρεμισμός, η λευκή υπεροχή, η εσωτερική τρομοκρατία, που θα την αντιμετωπίσουμε και θα τη νικήσουμε».

Η τελετή ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, εν μέσω τσουχτερού κρύου και νιφάδων χιονιού στην Ουάσιγκτον.

Είχαν προηγηθεί δύο σύντομες ομιλίες γερουσιαστών και η ερμηνεία του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ από τη Lady Gaga.

Η Jennifer Lopez ερμήνευσε το «This is your land» και το «America is beautiful» και αμέσως έγινε η ορκωμοσία του 46ου προέδρου των ΗΠΑ.

Σε μια στιγμή ενότητας, ο Μάικ Πενς συναντήθηκε στα σκαλιά του Καπιτωλίου με την διάδοχό του Καμάλα Χάρις, καθώς ο απερχόμενος αντιπρόεδρος επιστρέφει στη γενέτειρά του, την Ιντιάνα.

Η βασική διαδικασία της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τον 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ να αποχωρεί μετά και την ομιλία του αιδεσιμότατου Σιλβέστερ Μπίμαν που είπε μεταξύ άλλων «θα κάνουμε φίλους τους εχθρούς μας». Τζο και Τζιλ Μπάιντεν αποχώρησαν με τον νέο πρόεδρο να αγκαλιάζει τον Μπαράκ Ομπάμα κατά την έξοδό του από τον χώρο της ορκωμοσίας.

Ο σύζυγος της Καμάλα Χάρις, Ντάγκλας Έμχοφ, αναλαμβάνει και εκείνος με τη σειρά του έναν ρόλο που απονέμεται για πρώτη φορά στην αμερικανική ιστορία σε άνδρα. Γίνεται ο πρώτος «Δεύτερος Κύριος» στην ιστορία της ΗΠΑ, καθώς είναι παντρεμένος με την νέα αντιπρόεδρο της χώρας. Πριν από λίγο ενεργοποιήθηκε και ο επίσημος λογαριασμός του στο Twitter.

Η Τζιλ Μπάιντεν είναι και διαδικτυακά η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, καθώς στο twitter αναφέρεται επίσημα ως κυβερνητικός λογαριασμός που αφορά στην σύζυγο του προέδρου της Αμερικής.

Θυμίζουμε πως το Twitter δεν μετέφερε τους χρήστες του επίσημου λογαριασμού του Αμερικανού προέδρου, όπως έγινε κατά την μετάβαση από τη διοίκηση Ομπάμα στον Τραμπ, αλλά ζήτησε από τον Τζο Μπάιντεν να ξεκινήσει τον λογαριασμό του από το μηδέν. Από την περασμένη εβδομάδα, το προφίλ έχει αποκτήσει 1,3 εκατομμύρια ακολούθους.

Αμέσως μετά την ομιλία Μπάιντεν στο βήμα βρέθηκε ο Γκαρθ Μπρουκς, ο οποίος τραγούδησε το κομμάτι «Amazing Grace» και ζήτησε από τον κόσμο που παρακολουθεί από το σπίτι να τραγουδήσει μαζί του.

Ακολούθησε η ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν, που απήγγειλε ένα ποίημα ειδικά γραμμένο για την ορκωμοσία. Η 22χρονη είναι η νεότερη ποιήτρια στην ιστορία που βρίσκεται σε ορκωμοσία νέου προέδρου. «Πάντα υπάρχει φως αν ήμαστε αρκετά γενναίοι να το δούμε. Μόνο αν είμαστε αρκετά γενναίοι να γίνουμε» αυτό το φως είπε η Γκόρμαν που καταχειροκροτήθηκε από το παρευρισκόμενο πλήθος.

Νωρίτερα είχαν παρακολουθήσει τη Λειτουργία στον ναό του Αγίου Ματθαίου. Παρόντες είναι οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους και η σύζυγός του Λόρα, Μπιλ Κλίντον με τη Χίλαρι και ο Μπαράκ Ομπάμα με τη Μισέλ.

