Πέθανε αφήνοντας 38 χήρες και 89 παιδιά!

Πέθανε στην Ινδία ένας 76χρονος άνδρας που πιστεύεται ότι ήταν ο επικεφαλής της μεγαλύτερης οικογένειας του κόσμου.



Ο Ziona Chana, ηγέτης μίας θρησκευτικής σέκτας που εφαρμόζει την πολυγαμία, πέθανε την Κυριακή, αφήνοντας πίσω του 38 συζύγους, 89 παιδιά και 36 εγγόνια.

Υπέφερε από διαβήτη και υπέρταση.

Με δεδομένο ότι και άλλοι διεκδικούν τον τίτλο της μεγαλύτερης οικογένειας του κόσμου, δεν είναι βέβαιο ότι ο Chana πράγματι κατείχε το ρεκόρ. Όπως δεν είναι βέβαιος και ο αριθμός των μελών που μετρά η οικογένειά του. Σύμφωνα με κάποιες άλλες πληροφορίες, είχε 39 γυναίκες, 94 παιδιά, 33 εγγόνια και 1 δισέγγονο, κάτι που σημαίνει ότι η οικογένεια αποτελείται από 181 άτομα.

Το σίγουρο είναι ότι η οικογένεια του Ziona Chana είχε γίνει αξιοθέατο. Λέγεται ότι έχει εμφανιστεί δύο φορές στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Ripley’s Believe it or Not». Και βοήθησε να βάλει το χωριό στο χάρτη, αφού τουρίστες έρχονται από διάφορα μέρη για να δουν το τεράστιο σπίτι στο οποίο ζει η οικογένεια. Το τετραώροφο σπίτι με τα 100 δωμάτια αποκαλείται «Chuuar Than Run» ή «Σπίτι της νέας γενιάς». Οι γυναίκες του Chana μοιράζονταν τον ίδιο κοιτώνα, κοντά στο ιδιωτικό δωμάτιο του συζύγου τους. Σύμφωνα με το Reuters, ο Chana γεννήθηκε το 1945. Γνώρισε τη μεγαλύτερη από τις γυναίκες του, η οποία είναι τρία χρόνια μεγαλύτερη από αυτόν, όταν ήταν 17 ετών.

Η οικογένεια ανήκει σε μία χριστιανική σέκτα που ονομάζεται Chana Pawl και έχει περίπου 2.000 πιστούς. Όλοι ζουν κοντά στο σπίτι του Chana. Η σέκτα, η οποία επιτρέπει την πολυγαμία για τους άνδρες, ιδρύθηκε από τον παππού του Chana, το 1942.

