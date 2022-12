Πήγαν να τον κλέψουν ενώ κοιμόταν! Ξύπνησε και τους έδειρε φορώντας μόνο το εσώρουχο!

Πήγαν να τον πιάσουν στον ύπνο, αλλά δεν υπολόγισαν τα… αντανακλαστικά του!

Ο λόγος για τον γενναίο Steve Middleton, από την Αυστραλία, ο οποίος ενώ κοιμόταν γυμνός αντιλήφθηκε πως κλέφτες είχαν μπει στο σπίτι του. Αφού πετάχτηκε από το κρεβάτι του, έβαλε ότι βρήκε μπροστά του και… τους πήρε στο κυνήγι! Βέβαια, όπως φαίνεται στο βίντεο, αυτό που βρήκε εύκαιρο ήταν το βρακί του!

Ο οικοδόμος στο επάγγελμα Steve ήρθε αντιμέτωπος με μια ομάδα ένοπλων ληστών. Μόλις κατέβηκε και είδε έναν άγνωστο στο γκαράζ του άρχισε να τον κυνηγάει.

Η συμμορία είχε φτάσει στο αμάξι που τους περίμενε αλλά γρήγορα κατάλαβαν πως ένας είχε μείνει πίσω. Μόλις γύρισαν το κεφάλι τους αντίκρισαν τον συνεργάτη τους να προσπαθεί να ξεφύγει από τον λυσσασμένο άντρα. Προκειμένου να τον φοβίσουν, χρησιμοποίησαν ένα μαχαίρι και ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ, αλλά μάταια. Κατάφερε να έρθει αντιμέτωπος με τρεις άνδρες και να μην… του κάνουν ούτε μια γρατζουνιά.

Σε δηλώσεις που έκανα σε τοπικό μέσο, είπε: «Ξύπνησα και είδα κάποιον να μπαίνει στο αυτοκίνητο μέσα από τις κουρτίνες. Υπέθεσα ότι ήταν ο σύντροφος της κόρης μου. Ήμουν γυμνός, οπότε φόρεσα γρήγορα κάτι και έτρεξα έξω».

A Mermaid Waters father has launched into a daring clash with armed thieves, wearing only his undies. Steve Middleton ran nearly naked after the young thugs, who fought back with knives and a baseball bat. https://t.co/tIEQ9JNRCU @georgiacosti #7NEWS pic.twitter.com/IWoEmBIISN

— 7NEWS Gold Coast (@7NewsGoldCoast) December 26, 2022